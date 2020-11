Está el campo sonorense en riesgo

La falta de apoyo por parte del gobierno federal pone el peligro a los trabajadores del campo, pues cada año, en la partida presupuestal propuesta por el Ejecutivo y aprobada en el Congreso de la Unión, son menos los recursos destinados para los trabajadores del campo, expresó Amadeo Hernández Barajas, dirigente nacional de la Central Campesina Independiente (CCI).

En su visita a Sonora, Hernández Barajas calificó como preocupante que el Gobierno Federal esté destinando tan poco presupuesto en las instituciones del sector agrario.

La CCI, dijo, tiene un planteamiento para un campo ordenado; debe haber justicia agraria para que haya paz social y los registros agrarios en el país, el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre otros, no cuentan con recursos para que haya una justicia pronta y expedita en conflictos territoriales y ejidales.

“Si no hay un presupuesto para los funcionarios que atienden los tribunales agrarios, la gente del campo va a padecer, no hay justicia pronta y expedita; el presupuesto está muy reducido para atender a la gente del campo, a la gente de Sonora; desgraciadamente escuchamos al inicio del sexenio que “primero los pobres”, pues los pobres viven en las comunidades rurales, en los 32 mil ejidos del país, ahí están la mayoría de los pobres, la gente que se supone se iba a atender, pero con tan poco recurso no podemos encontrar una solución”, expuso.

Otra preocupación existente, dijo, es que el Gobierno Federal ha enviado un proyecto de presupuesto para el campo desde el 2018 que ha ido disminuyendo y el 8 de septiembre de este año, se conoció que es mucho menor el recurso para el campo en Sonora.

El líder del CCI a nivel nacional hizo un llamado a los diputados federales para que vean la situación del campo en Sonora, pues el proyecto del presupuesto para este rubro es insuficiente para atender a los trabajadores agrarios, por lo que hizo un llamado a que se acerquen a sus distritos, conozcan la situación y aprueben un presupuesto justo para este abandonado sector.

“Qué lástima que los diputados no vayan a su distrito y no le pregunten a quienes los eligieron, no deben de prestarse a lo que mande el Ejecutivo, deben valorar las necesidades de la gente, de caminos rurales, de electrificación, proyectos productivos, maquinaria, las necesidades que tienen los pescadores, las necesidades que viven los hombres y mujeres que viven en el campo de México, en el campo de Sonora”, reiteró.

Mario Romero, líder estatal del CCI, destacó que esta visita de Amadeo Hernández a Sonora fue para cumplir con los compromisos pactados en la reunión del CCI a nivel nacional hace unos meses, donde se estableció darle seguimiento a temas de conflictos agrarios, terrenos nacionales, y productivos.

“Darles a conocer a nuestros agremiados a la organización a nivel estatal, que la CCI sigue trabajando, empujando sus asuntos y problemática tratando de darle solución lo más pronto posible”, puntualizó.