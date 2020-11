Es la obesidad es un riesgo para la salud y para quien padece Covid-19

Ayer en Sonora se confirmaron 161 nuevos casos y dos defunciones por el nuevo coronavirus

La obesidad no es solo un factor para contraer el Covid-19, también provoca otras afectaciones a la salud, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, destacó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora mencionó que en los niños con sobrepeso hay mayor riesgo de muerte prematura y de discapacidad en la edad adulta; se sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas y efectos psicológicos.

“La obesidad no es solo un motivo para que el Covid-19 pegue más fuerte en un organismo, sino también es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos cánceres, el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del peso”, indicó.

Llamó a la población a cuidar su alimentación y ejercitarse con mayor frecuencia, para que el Covid-19 deje la valiosa lección de que ningún virus u otra enfermedad se conviertan en una amenaza mortal.

Ayer se confirmaron dos decesos por Covid-19, en un hombre y en una mujer, residentes de Caborca y Sáric respectivamente, acumulándose tres mil 254 defunciones.

Además se sumaron 161 casos del nuevo coronavirus en 90 mujeres y 71 hombres, acumulándose 39 mil 973 casos en total.

A la fecha se han recuperado 34 mil 766 personas de Covid-19 en Sonora; mientras que la ocupación hospitalaria es del 32% en instituciones públicas, y del 79% en instituciones privadas.