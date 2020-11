Es joven empalmense ejemplo de perseverancia

En 45 años, el Colegio de Bachilleres (Cobach) del Estado de Sonora, ha sido una institución forjadora de talentos, señaló Víctor Gamiño Casillas.

El director general de la institución resaltó que Michelle Matwell Castro, egresada del plantel Empalme, logró lo que muchos jóvenes que aman a su país anhelan, culminar con éxito su carrera de Ingeniería en Ciencias Aeronavales.

Michelle comentó cómo fue que decidió estudiar Ciencias Navales: “fue de repente que nació mi inquietud de ingresar a la milicia y como un sueño de querer volar un avión, algo así como un reto conmigo misma y lo logré”.

Al principio, la familia de Michelle se sorprendió ya que ellos pensaban que elegiría otra carrera, pero al ver su decisión, recibió todo el apoyo y respaldo de sus padres y hermanos.

“Cursé cuatro años de teoría y adiestramiento militar en la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo Veracruz; después, un año de práctica de vuelo real en La Paz B.C.S. y, actualmente, me encuentro en Tapachula, Chiapas, Como Oficial Guardia Marina”, compartió Michelle.

La egresada de Cobach mantuvo un promedio general de 9.0 durante los cinco años de carrera profesional en la Escuela Naval Militar y además ofrecerá cinco años de servicio a la Nación con opción a establecerse en la carrera militar.

“Ser Piloto es un sueño de muchos, gloria de pocos ya que requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, pero ya que te adaptas te sientes con tus demás compañeros como una verdadera familia, como hermanos, estamos para ayudar a México cuando se nos requiera”, expresó la ahora oficial de Marina.

Primero, dijo, presentó examen en la Cuarta Región Naval de Guaymas, a nivel Nacional lo presentan alrededor de 10,000 alumnos, después de ese examen quedan aproximadamente 1,500 alumnos seleccionados.

“Cuando aprobé ese examen me solicitaron estudios de laboratorio, radiografías, escalometrías, electrocardiograma, encefalograma. De ahí me enviaron a la segunda fase en Veracruz estos ya fueron exámenes de resistencia física y psicológicos, ahí ya queda la selección final alrededor de 300 alumnos.

Michelle invitó a todos los jóvenes en edad de preparatoria, a que definan su proyecto de vida educándose, ya que sólo así se impulsa el desarrollo personal y profesional, que les permitirá construir una vida digna para ellos y sus familias.

“Les pido que aprendan a luchar para conseguir sus sueños y lograr el éxito, que no permitan que nada y nadie se los quite. Y aquellos jóvenes que están limitados económicamente que toquen puertas, que pregunten, que vayan a buscar el apoyo de las becas en Sonora, o en las mismas universidades del País”, recomendó.

Michelle compartió un mensaje a sus compañeros de Cobach que están por egresar: “Yo soy esa excepción, ese hijo al que extrañan, ese hermano que hace falta, ese amigo que se recuerda en las fiestas, ese que dejó un día su pueblo, ese que dejó su ropa de civil para vestir un uniforme, ese que dejó todo por servir a su país, ese soy yo, un marino”.