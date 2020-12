Es imprescindible cumplir regla de tres

Usar cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y guardar la sana distancia, es la mejor manera de frenar la propagación del Covid que ya ha cobrado tres mil 403 vidas en Sonora y contagiado a 42 mil 628 personas en Sonora

Cada día se tienen más noticias de que estamos más cerca de tener una vacuna contra el Covid-19, sin embargo, para que esto suceda queda aún tiempo, por eso, lo más importante es seguir cuidándose con la regla de tres: uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, resaltó Enrique ClausenIberri.

Tras informarse que ayer se confirmaron 14 fallecimientos más y 296 nuevos casos de la enfermedad, el secretario de Salud indicó que a diario se conocen noticias donde se afirma que la vacuna contra el COVID-19 está cerca de oficializarse, como es el caso de la vacuna en la que trabajan las empresas Pfizer y BioNTech, la cual según afirman tendría un 95 por ciento de efectividad, sin embargo, lo vital en este momento es cuidarse con lo que tenemos como prevención.

“Una cosa es que haya vacuna y otra la distribución y la aplicación de la misma, y ahí, los tiempos dependen de la capacidad económica, logística y de infraestructura de cada país, de hecho, según cálculos que han hecho algunos países, una vez con la vacuna en sus manos, hasta 8 meses podría durar su proceso de vacunación”, apuntó.

“Avanzamos, pero todavía no llegamos. Lo mejor es seguir cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, no debemos bajar la guardia, por eso te recuerdo respetar la regla de tres que consiste en el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, para protegerte y proteger a tu familia.”, expresó.

Este lunes, se confirmaron 14 decesos en 11 hombres y tres mujeres, en tres residentes de Hermosillo; dos de Agua Prieta; dos de Nogales; dos de Nacozari de García; uno de Magdalena de Kino; uno de Cananea; uno de Huatabampo; uno de Banámichi y uno de Guaymas, 11 de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y tres de la Secretaría de Salud, acumulándose tres mil 403 defunciones.

Asimismo, se registraron 296 nuevos casos por Covid, en 163 mujeres y 133 hombres, para un total de 42 mil 628 casos en la entidad, 178 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 28 de Sahuaripa; 19 de Cajeme; 17 de Guaymas; 11 de Nogales; 10 de Navojoa; ocho de Nacozari de García; siete de Empalme; tres de Moctezuma; tres de Arivechi; dos de Granados; dos de Cumpas; dos de Huásabas; uno de Magdalena de Kino; uno de Bácum; uno de Cananea; uno de Fronteras; uno de Huatabampo y uno de Banámichi.

Ayer no se confirmaron casos pediátricos; se confirmaron cinco casos en mujeres embarazadas, para un total de 312 casos; 31 de los 296 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se han realizado 78 mil 932 pruebas; se han confirmado 42 mil 628 casos y se han descartado 36 mil 304; 10 mil 515 casos con cuadros leves; mil 667 activos y ocho mil 848 concluyeron su seguimiento; 28 mil 344 pacientes se han curado y 366 pacientes se encuentran hospitalizados, 139 de ellos estables, 166 graves y 66 críticos