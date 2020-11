Es Hermosillo «la Ciudad más querida»

Hermosillo fue reconocida como «la Ciudad más querida de México» en el reto internacional We Love Cities, que promueve el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización no gubernamental con liderazgo mundial enfocada en la conservación del medio ambiente.

La capital de Sonora obtuvo 14 mil 81 votos y 914 propuestas de mejora durante el reto We Love Cities 2020 en México, para convertirse en un lugar más sostenible.

La alcaldesa Celida López Cárdenas, agradeció a todos los hermosillenses que votaron, así como al equipo de trabajo del Implan, por su trabajo de dar a conocer a nivel mundial que ciudadanos y gobierno municipal están comprometidos con el medio ambiente.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan) y del Espacio Público, Guadalupe Peñúñuri Soto, mencionó que gran parte de las sugerencias fueron sobre cómo hacer a Hermosillo más verde y de posibilidades de tratamiento de los residuos sólidos, de forma que se conviertan en un activo para la ciudad, entre muchas otras relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

«Los votos y propuestas de mejora que recibió Hermosillo la convierten en una inspiración para el mundo, no sólo por sus buenas prácticas sino por su aspiración de convertirse en la mejor ciudad posible.

«Todas las vamos a incorporar en el Programa de Desarrollo Urbano, las estamos clasificando para poder trabajar en ellas”, dijo.

Asimismo, confirmó que la WWF refrendó su interés de continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y ciudadanos integrantes de colectivos de esta capital, con miras a cristalizar proyectos relacionados con temas de arborización y manejo de residuos sólidos.