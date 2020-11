Es Diego Rossi Jugador Joven del Año

Major League Soccer anunció en un comunicado este lunes que el delantero de LAFC, Diego Rossi, fue elegido como el Jugador Joven del Año 2020.

El delantero uruguayo, de 22 años, fue acreedor también al Botín de Oro con sus 14 goles anotados durante la temporada regular 2020. Rossi fue el jugador más joven en la historia de MLS en ganar la Bota de Oro.

“Desde que arrancó todo esto de la pandemia me propuse estar fuerte mentalmente, prepararme para lo que venga, no sabíamos cuando íbamos a jugar, pero tenía que estar listo para cuando volviéramos. Fue esa mentalidad positiva de seguir trabajando y estar listo con la que de alguna manera me pude mantener (el buen nivel)”, dijo Rossi, la semana pasada, tras ganar la Bota de Oro.

El delantero se encuentra en este momento concentrado con la selección de Uruguay para las eliminatorias mundialistas de CONMEBOL.

Desde su llegada con los angelinos, Rossi se ha convertido en una pieza importante en el esquema de Bob Bradley. En tres temporadas vistiendo la playera de LAFC, Diego ha participado en 99 partidos, aportando 52 goles y 21 asistencias.

“Lo que me pedía Bob (en este torneo) siempre me pidió lo mismo, que despliegue mi futbol, que aproveche esos espacios que dejan los defensores y siga trabajando fuerte para el equipo que es mi mayor virtud”, comentó el joven charrúa.

Pese a la inestabilidad que ha representado la campaña 2020, Rossi ha encontrado su mejor forma individual, con cinco premios. En el torneo MLS Is Back, en la Burbuja de Orlando, fue elegido también como Jugador Joven del torneo, ganó el Botín de Oro, con siete tantos anotados y fue incluido en el XI estelar de la competición.

LAFC no podrá contar con su joven estrella para el arranque de los playoffs, debido a la cuarentena obligatoria impuesta por MLS a su regreso del viaje internacional con su selección. Será una dura baja para los angelinos cuando se enfrenten a Seattle Sounders en la primera ronda de postemporada, el 24 de noviembre.