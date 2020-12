No es posible que las policías no puedan frenar al crimen organizado en Caborca

Es para no creerse que la Guardia Nacional, las policías federal, estatal y municipales no puedan frenar al crimen organizado en municipios pequeños como Caborca, en donde todos los días se registran enfrentamientos a balazos en donde mure mucha gente. Los delincuentes son personas que viven en la ciudad y se pasen todo el día por las calles, avenidas y bulevares del histórico pueblo, en donde ya no se sabe nada positivo como la producción de uva y el desarrollo industrial.

Caborca es señalado como un “foco rojo” en el estado de Sonora, en donde se concentran los grupos delictivos que operan en el Distrito de Altar, que incluye Altar, Pitiquito, El Sásabe y otros municipios más pequeños de la región…Las balaceras se registran a la luz del día, sin enconderse y sin cubrirse el rostro…En todos los cruceros de la ciudad hay cámaras en donde se podrían identificar a los delincuentes, aunque no hay necesidad, porque todo mundo sabe quiénes son.

La pregunta es, ¿Por qué no terminan con los grupos del crimen organizado que operan en la región del Desierto de Altar? Estos grupos tienen su centro de operación en Caborca, un municipio muy pequeño en comparación de otros como Hermosillo, San Luis Colorado, Nogales, Cajeme, Navojoa, entre otros…La gente común y corriente, como usted y yo, no creemos que las fuerzas policiacas no puedan acabar con estas mafias que tienen el control de todo.

Estos municipios ubicados en el noroeste de la entidad son habitados por gente buena y trabajadora, que se dedican a la agricultura y la ganadería, que poco a poco han sido sometidos por tantos grupos de mafiosos en donde se hace la voluntad de los criminales. En Caborca el mes de noviembre se reportaron 30 muertes violentas, promedio de una persona diaria.

Puse como ejemplo a un municipio pequeño, como Caborca, pero la violencia se registra en todo el estado, principalmente en Cajeme, Nogales, Hermosillo, Guaymas-Empalme. Lo cierto es que la Guardia Nacional no ha funcionado, ni la policía federal, que son los encargados de combatir los delitos federales. Lo cierto es que muchas personas en Sonora andan armadas con pistolas de alto calibre y, en sus vehículos traen armas largas, metralletas y lanza granadas, entre otras.

Yo creía que el presidente López Obrador iba quitar las casetas de cobro en la “Cuatro Carriles”

Yo creía que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a quitar las casetas de cobro de la carretera de Cuatro Carriles, pero no es así, quitará a las personas que tienen “tomadas” a estas porque se están haciendo ricas. Me imagino que también quitarán los miembros de la tribu Yaquí, que tienen cerrada la rúa y que cobran y tienen su tarifa. Pues a ver cómo le va, porque han sido mucho los intentos por quitarlos, pero no han podido, porque el Gobierno actúa en forma ilegal.

La Cuatro Carriles es una carretera que no tiene vías alternas y este es un delito, por eso es la presión por parte de la ciudadanía, que por cierto no cobran y la gente les da lo que sea su voluntad, claro, menos de lo que establece la federación. López Obrador dijo que a partir de ya se quitarían a todas las personas que tienen tomadas las casetas de cobro…Todavía ayer no eran desalojadas, porque no será fácil quitarlas…Además, son personas pacíficas que no causan daños.

Vacuna contra COVID-19 cada día más cerca: Enrique ClausenIberri

Cada día se tienen más noticias de que estamos más cerca de tener una vacuna contra el COVID-19, sin embargo, para que esto suceda queda aún tiempo, por eso, lo más importante es seguir cuidándose con la regla de tres: uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, resaltó Enrique ClausenIberri.

Tras informarse que este lunes se confirmaron 14 fallecimientos más y 296 nuevos casos de la enfermedad, el secretario de Salud indicó que a diario se conocen noticias donde se afirma que la vacuna contra el COVID-19 está cerca de oficializarse, como es el caso de la vacuna en la que trabajan las empresas Pfizer y BioNTech, la cual según afirman tendría un 95 por ciento de efectividad, sin embargo, lo vital en este momento es cuidarse con lo que tenemos como prevención.

“Una cosa es que haya vacuna y otra la distribución y la aplicación de la misma, y ahí, los tiempos dependen de la capacidad económica, logística y de infraestructura de cada país, de hecho, según cálculos que han hecho algunos países, una vez con la vacuna en sus manos, hasta 8 meses podría durar su proceso de vacunación. Avanzamos, pero todavía no llegamos. Lo mejor es seguir cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, no debemos bajar la guardia, por eso te recuerdo respetar la regla de tres que consiste en el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, para protegerte y proteger a tu familia.”, expresó.

Este lunes, 14 pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 37 mil 792 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron 14 decesos en 11 hombres y tres mujeres, en tres residentes de Hermosillo; dos de Agua Prieta; dos de Nogales; dos de Nacozari de García; uno de Magdalena de Kino; uno de Cananea; uno de Huatabampo; uno de Banámichi y uno de Guaymas, 11 de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y tres de la Secretaría de Salud, acumulándose 3 mil 403 defunciones.

Además, se registraron 296 nuevos casos por Covid, en 163 mujeres y 133 hombres, para un total de 42 mil 628 casos en la entidad, 178 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 28 de Sahuaripa; 19 de Cajeme; 17 de Guaymas; 11 de Nogales; 10 de Navojoa; ocho de Nacozari de García; siete de Empalme; tres de Moctezuma; tres de Arivechi; dos de Granados; dos de Cumpas; dos de Huásabas; uno de Magdalena de Kino; uno de Bácum; uno de Cananea; uno de Fronteras; uno de Huatabampo y uno de Banámichi.

