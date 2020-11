Vamos “Por un Sonora en Semáforo verde”: Gobernadora Claudia Pavlovich

En Sonora estamos convencidos de que la coordinación entre los tres niveles de gobierno, sector empresarial y sociedad civil para implementar juntos las estrategias de contención del COVID-19 es la única fórmula para ganar esta batalla, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al participar en la sesión del Consejo Estatal de Salud, en la que se aprobó y suscribió con ayuntamientos y organizaciones civiles, el acuerdo “Por un Sonora en Semáforo Verde”.

En esta estrategia, que busca unificar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para hacer frente a la etapa actual de la pandemia por COVID-19, contener los contagios y decesos por esta enfermedad y transitar juntos al color verde, participan el Consejo Estatal de Salud, los ayuntamientos de mayor densidad poblacional: Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Ana, empresarios, la asociación “Hermosillo ¿Cómo Vamos?”, así como instituciones, agrupaciones de sectores productivos, laborales, sociales y personas físicas.

En esta reunión se decidió de manera unánime la creación y aprobación del Mapa Sonora Anticipa, como un instrumento complementario a las disposiciones del semáforo federal, en el cual se podrá revisar el comportamiento del virus y su propagación en los municipios con mayor densidad poblacional. Este mapa no se contrapone al semáforo nacional, lo que permite es regionalizar el nivel de riesgo de acuerdo al comportamiento en cada municipio.

“Vamos a demostrar que nosotros vamos por un Sonora en Semáforo Verde, que vamos por un Sonora con los menos contagios posibles, porque como gobernadora tengo tres prioridades: salvaguardar la vida, salvaguardar la salud porque lamentablemente esta enfermedad deja secuelas que hasta el momento no sabemos cuándo terminan y tenemos que salvaguardar nuestra economía, los empleos”, indicó.

La mandataria estatal reconoció el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad civil, autoridades de distintos órdenes de gobierno y del Consejo Estatal de Salud, en un sentido de corresponsabilidad en beneficio de las y los sonorenses.

“Quiero que sepan que seguimos de pie, que me siento muy orgullosa de todos ustedes, que juntos y con la sociedad vamos a sacar adelante al estado; vamos por un Semáforo Verde en Sonora, con la corresponsabilidad y el apoyo de todos. A ustedes, al Consejo Estatal de Salud, les agradezco sus decisiones valientes, y sepan que siempre van a contar con la gobernadora del estado y con una sobreviviente del COVID-19”, señaló.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, llamó a la participación de todos los sectores de la sociedad para lograr que Sonora pueda alcanzar el semáforo verde y evitar así más contagios y decesos.“Vamos por un Semáforo en Verde, vamos gobierno y sociedad en equipo, ya está en este momento documentada la trazabilidad de lo que hay que hacer, ya está el Mapa Sonora Anticipa, ya tenemos los indicadores, tenemos la tabla de restricciones por nivel de riesgo, ya estamos alineados Salud, las y los alcaldes, el gobierno federal, sus funcionarios, el gobierno estatal y la sociedad”, comentó.

Se quejan vecinos de municipios del río de Sonora por contaminación y que los gobiernos no les hacen caso

Tienen razón los habitantes de los municipios ubicados en la región del río Sonora, cuando dicen que el gobierno federal, estatal y municipales, tienen conocimiento de que existe contaminación en los pozos de esa zona, y ¿por qué nadie hace nada para solucionar el problema? Aseguran que mucha gente está muriendo a causa de los desechos de cobre y otros metales de la mina de Cananea. La situación es muy seria, pero nadie hace nada para darle solución al problema.

Pero tampoco se hace nada para combatir a la delincuencia organizada, y todos los días se registran enfrentamientos a balazos en donde pierden la vida personas, unas “sin deberlas ni tenerlas”. Asimismo, los robos a negocios y domicilios también van al alza y, al parecer, los asaltos a personas van a la baja. De todos modos, no es bueno que los grupos criminales tengan el control del estado y que hagan ver mal a los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno.

Los agentes federales, incluyendo a la Guardia Nacional y los militares, no han dado resultados como policías y es preferible que regrese a los viejos tiempos con agentes de la policía federal y que se refuercen las policías estatales y municipales de la entidad para combatir a la delincuencia organizada ya la No organizada. Los soldados nunca han funcionado como policías, además, se molestan cuando los rebajan. No les gusta a los soldados que los manden de policías…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

