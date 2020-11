Trabajadores que recibirán el aguinaldo deben de cuidarse de los timadores y ladrones

Los trabajadores que ya recibieron parte de su aguinaldo, y otros que están por recibirlo, deben de cuidarse de los timadores y rateros que andan sueldos en busca de personas para hacerlas sus víctimas. Estos sujetos son profesionales y saben cómo “hacer caer” a gente inocentes que no pasa por sus mentes ser timados, engañados o robados para quitarles el dinero que llevan consigo en el traslado de su centro de trabajo a depositar a bancos, realizar pagos o compras.

En Hermosillo ya fueron registrados dos casos en los últimos días y los delincuentes fueron reportados por vecinos que resultaron robados con engaños y un propietario de una joyería que contrató a unos individuos para que les limpiaran el oro. Los sujetos dejaron, supuestamente, remojando las piezas de oro en agua y le dijeron que no destaparan el recipiente y que regresarían en una hora…Pasó la hora y los sujetos no regresaron y al destapar el recipiente no había nada.

No tienen idea ustedes de la habilidad que tienen estos delincuentes para engañas a sus víctimas, conozco dos personas que se la dan de muy “truchas” y que fueron engañados por estos tipos con una facilidad asombrosa, hechos contados por ellos mismos, que después de los hechos no sabían cómo había caído tan fácilmente por los estafadores en las afueras de instituciones bancarias. Todavía cuando les recuerdo se pegan contra la pared porque aún no lo quieren creer.

Por eso yo nada más les advierto porque en estos últimos días del año de registran muchos casos, como también se incrementan el número de robos de bolsas de mano de mujeres y carteras en los hombres. He visto mujeres que en los supermercados echan la bolsa del dinero al carrito del mandado y se ponen a escoger los productos. Me tocó ser testigo de un caso, en donde la “doña” se dio cuentas que no traía la bolsa hasta que iba a pagar…Eso sí, hizo un escándalo para que cerraron el súper.

A lo mejor cuando llegó al súper ni bolsa llevaba ya, porque cuando uno trae dinero en alguna parte del cuerpo, o en la billetera, tiene mucho cuidado. En mi caso, no uso dinero en la billetera, ni en ninguna parte de mi ropa, porque no tengo. Tenemos personas muy fanfarronas que luego enseñan el “cobre” y todo mundo sabe que trae dinero. Esto se da mucho en las cantinas, cuando a una persona ya no le quieren vender licor o cerveza porque anda muy borracho y este dice al cantinero: “aquí traigo mucho dinero para pagarte”. Estos son presa fácil para los rateros.

Recupera Sonora los empleos perdidos en la pandemia de Coronavirus: Luis Núñez

Más de seis mil empleos directos y tres mil indirectos, permitiendo una derrama económica a proveedores de bienes y servicios por 195 millones de pesos en 39 municipios son los que se han generado a través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), destacó Luis Núñez Noriega.

El vocero oficial del Plan de Reactivación Económica en Sonora detalló que esto da continuidad al pacto “Para Que Siga Sonora” que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha impulsado a través de una serie de proyectos que tienen como objetivo cuidar de la salud y la vida de las personas ante esta pandemia, coadyuvando a la reactivación económica de la entidad.

“Es así como desde el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), desde el mes de junio que se reactivó el sector de la construcción, se han invertido 487 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas en el estado, de los cuales, 445 millones de pesos son de obra pública y 42 millones en equipamiento, en beneficio de más de 56 mil estudiantes sonorenses”, expresó.

A esta inversión realizada por el gobierno del estado, se suman 260 millones de pesos que están por contratar para la ejecución de obras del programa escuelas al 100, pues la coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, Yalia Salido Ibarra, anunció que están intensificando acciones al comenzar este último bimestre del año.

“Dicha inversión permitirá la instalación de lavamanos y la rehabilitación de los servicios sanitarios a través de 793 acciones en escuelas de nivel básico, esto con el fin de reducir el riesgo de contagio COVID-19 para cuando los estudiantes regresen a las aulas”, informó.

Núñez Noriega, destacó también los avances que registra la planta Ford Motor Company, empresa que gracias al trabajo realizado por la gobernadora Claudia Pavlovich y la labor del secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada, está invirtiendo mil 500 millones de dólares para la adecuación de las instalaciones para el ensamble de la Bronco Sport, generando con ello 2 mil 200 empleos en Sonora.

“Este es el resultado de las acertadas políticas económicas implementadas en nuestra entidad, donde a pesar de las adversidades económicas por las cuales pasa nuestro país y el mundo entero, Sonora ya recuperó los empleos perdidos durante la pandemia y sigue generando muchos más”, finalizó.

Muere Don Conrado Durazo a la edad de 99 años, padre de Alfonso Durazo Montaño

Mi más profundo pésame para Alfonso Durazo Montaño, candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, por motivo de la muerte de su señor padre, Don Conrado Durazo, acaecido este martes 24 de noviembre en Hermosillo, a la edad de 99 años…Hace escasos 12 días murió su señora madre, doña María Luisa Montaño,de 94 añosde edad. Ambos murieron de Coronavirus…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

