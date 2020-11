Mientras muchas personas se preparan para pasar en familia la Navidad, otras acaban con esa ilusión al dedicarse a asesinar a trabajadores, como ocurrió este lunes a eso de las 8:15 de la mañana, al perder la vida un guardia de seguridad y otro resultar lesionado en un asalto a una gasolinería ubicada en el cruce de los bulevares Solidaridad y Paseo río de Sonora, en el área del río de Sonora, al sur de Hermosillo. Al parecer el asalto fue bien planeado por alguien que conocía la hora en que los empleados de Seguridad recogerían el dinero de las ventas de fin de semana.

Esto quiere decir que las empresas no cuentan con los protocolos de seguridad para en casos en donde se manejan cantidades grandes de dinero, porque en este asalto solo eran dos personas las que, a bordo de un pickup, que al parecer no estaba blindado, entraron a las oficinas de la empresa y recogieron las bolsas con todo tipo de dinero, desde cheques, billetes y monedas en efectivo. Hasta antes de escribir este espacio no se sabía a cuánto ascendía lo robado y menos se sabía de los asaltantes criminales que dejaron a una familia enlutada. Esto sucede todos los días.

Sí, esto sucede todos los días en el estado de Sonora, cuando no es un municipio es en otro, hasta en Hermosillo, que antes estaba considerada como una capital sin violencia…Se han incrementado los enfrentamientos a balazos, que desgraciadamente muere gente inocente, como menores (niñas y niños) y hasta bebés. ¿Qué nos pasa, será verdad que la droga que circula en la entidad está descomponiendo a la sociedad? Hay que cuidar muchos a nuestros hijos y nietos, porque podrían caer en las garras de bandas criminales por diversos motivos.

Pero también nos debemos cuidar los adultos, porque sin quererlo podríamos realizar operaciones de negocios con gente pertenecientes a esas bandas y cuando menos pensemos ya estamos metidos “hasta el cuello”. La Sociedad está muy descompuesta y el que “no cae resbala, mucho ojo” …Se habla mucho de operaciones policiacas bien coordinadas entres los cuerpos de seguridad de seguridad del Gobierno federal, estados y municipios, pero al parecer no han funcionado. En el asalto de este lunes en la gasolinería había muchos clientes echándoles gasolinas a sus vehículos.

Afortunadamente las balas no llegaron a los clientes del expendio, menos a las bombas de gasolina y los trabajadores despachadores…Fuer un operativo muy rápido que al parecer los asaltantes fueron tres, pero no se sabe exactamente cuando participaron en todo el operativo porque cambiaron varias veces de vehículos…Me supongo que los vehículos eran robados o de procedencia extranjera sin nacionalizar, ni con placas de las “pafas”. Las investigaciones continúan y posiblemente en los próximos días habrá más información al respecto.

El distanciamiento social una medida importante contra el COVID-19: Clausen Iberri

El distanciamiento social es una de las varias medidas de prevención cotidianas que se deben tomar, junto con el uso de cubrebocas y el lavado de manos contra el COVID-19, aseguró Enrique Clausen.Después de confirmarse 11 fallecimientos y 231 nuevos casos por COVID, el secretario de Salud, en su mensaje a las y los sonorenses, dijo que el distanciamiento social consiste en mantener una distancia segura entre uno mismo y otras personas que no pertenecen a su hogar.

“Para poner en práctica el distanciamiento físico, debe mantener una distancia de al menos dos brazos extendidos con respecto a esas personas con las que no vives cotidianamente y la distancia debe mantenerse tanto en espacios cerrados como al aire libre”, expresó.

El secretario de Salud recordó que el COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano por un período prolongado y esto ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla y las gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire y terminan en la boca o nariz de las personas cercanas. Estas gotitas también pueden inhalarse y entrar en los pulmones.

“Estudios recientes indican que las personas que están infectadas, pero no tienen síntomas probablemente también juegan un rol muy importante en la propagación del COVID-19. Recuerda que las personas pueden propagar el virus antes de saber que están enfermas, o peor aún, muchas ya con diagnóstico positivo no guardan aislamiento”, manifestó.

Clausen Iberri destacó que el COVID-19 puede vivir por horas o días sin ser afectado por factores como la luz solar o la humedad y podría ser posible que una persona se infecte al tocarse la boca, la nariz o los ojos.

“Aunque el riesgo de enfermarse gravemente puede ser diferente para cada uno, cualquier persona puede contraer y propagar el COVID-19. Todos tenemos un rol que cumplir para protegernos a nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. Ayúdanos a contener los contagios”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos de este lunes, 35 mil 718 personas se han recuperado en Sonora por COVID-19, un total de 12 pacientes fueron dados de alta, y se confirman 11 decesos por esta enfermedad en siete mujeres y cuatro hombres residentes de: Agua Prieta tres; Hermosillo y Nacozari de García dos cada uno; Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco y Magdalena, uno cada uno; derechohabientes del IMSS nueve, Secretaría de Salud dos; acumulándose 3 mil 315 defunciones.

Se suman 231 nuevos casos por COVID, en 128 mujeres y 103 hombres, acumulándose 41 mil 58 casos en total residentes de: Hermosillo 86; Cajeme 41; Nogales 22; San Luis Río Colorado 17; Nacozari de García 13; Magdalena 11; Agua Prieta nueve; Puerto Peñasco ocho; Fronteras y Guaymas cuatro cada uno; Empalme, Cumpas y Moctezuma tres cada uno; Santa Ana dos; Huatabampo, Ures, Cananea, General Plutarco Elías Calles y Huásabas uno cada uno.

