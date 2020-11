Sube precio en la tarifa de agua potable; el Ayuntamiento de Hermosillo no dijo “ni aguas va”

El Ayuntamiento de Hermosillo no dijo ni “aguas va” para incrementar la tarifa de agua y desde el pasado fin de semana hemos recibido quejas de domicilios que antes pagaban 160 pesos mensuales y en el mes de octubre llegaron por 190 pesos, mientras que otros en donde las viviendas están desocupadas los recibos fueron por 300 pesos. Nos dicen que los medidores son una farsa, porque realmente no se cobra el consumo real…Esta es una injusticia.

No es la primera vez que domicilios deshabitados, o en donde viven dos personas y que en todo el día no están en sus casas por cuestiones de trabajo, les llegan cobros por consumos de agua muy altos y la empresa Agua de Hermosillo, como “Gavino Barrera”, no entiende razones. Es preferibles pagar tarifa fija, dicen. Los afectados no tienen tiempo como para perderlo en la empresa Agua de Hermosillo para los hermosillenses (Aguah).

Es el segundo incremento a la tarifa de agua en la presente administración municipal, pero esta la aplican en plena crisis por Coronavirus, por lo que se considera con muy poca o nula sensibilidad por parte de los funcionarios de(Aguah), que aprovechan que la mayoría de la gente trabaja y no tienen tiempo para andarlo perdiendo alegando en la dependencia municipal, aplican los incrementos con la anuencia de la presidenta Municipal, Célida López Cárdenas.

Un funcionario de la empresa me decía que el agua potable en Hermosillo es muy barata, pero no por eso vanaplicar incrementos todos los días, o cada vez que se les antoje…Un incremento de 30 pesos mensuales es mucho dinero, por ser un servicio de primerísima necesidad. A lo mejor para este funcionario es barato, pero para miles de familias no. La gente no tiene dinero ni para comer.

Los hermosillenses no reclaman las alzas en los precios en los productos y servicios públicos, porque en estos tiempos modernos de crisis permanente, en donde los salarios no alcanzan para nada, por necesidad tienen que trabajar la mamá y el papá, por eso se cometen tantos abusos. Tampoco pueden faltas a sus trabajos, porque los corren. Debería de haber una autoridad que monitoreara los precios y frenara estas injusticias.

Se incrementa ocupación hospitalaria en Sonora por COVID-19: Enrique Clausen Iberri

Tal como lo hemos venido advirtiendo en este espacio y nadie nos ha hecho caso, la ocupación hospitalaria sigue creciendo en Sonora a un ritmo acelerado de nueva cuenta por la pandemia del Coronavirus y actualmente registra en promedio un 41 por ciento en hospitales públicos y 82 por ciento en hospitales privados, informó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

El funcionario estatal indicó que la tendencia sigue ala alza en Hermosillo, que presenta 70 por ciento de sus camas hospitalarias ocupadas, muestra de ello es que en pocos días de estar las unidades de la Secretaría de Salud al 24 por ciento, actualmente se encuentran al 40 por ciento, mientras que el IMSS registra una ocupación de 82 %, el Isssteson 89y el Issstepor ciento.

Junto con Hermosillo, los municipios que más saturación de unidades presentan son Cananea con 95 por ciento en las camas de hospital de la Secretaría de Salud y, Nogales con 64 por ciento de ocupación general que se refiere a 18 por ciento en la Secretaría de Salud, 90% en IMSS y en ISSSTESON 50 por ciento.

Les sigue Agua Prieta con 60 por ciento de ocupación en la unidad de la Secretaría de Salud y San Luis Río Colorado con 43 por ciento de ocupación general, donde en la Secretaría de Salud se tiene un 88% de saturación y en el IMSS 28 por ciento.

Ante esta situación, el secretario de Salud reiteró el llamado a las y los sonorenses a no dejar las medidas que previenen contagios de COVID-19, ya que de seguir esta tendencia a la alza, las unidades hospitalarias en el estado se encontrarán saturadas y ello significa un riesgo mayor para los pacientes.

Clausen Iberri recordó a la población a realizar la regla de tres para prevenir contraer COVID-19, la cual consiste en utilizar el cubrebocas correctamente tapando nariz y boca, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y respetar el distanciamiento social.

‘’No es momento de relajar las medidas contra el COVID-19, hoy más que nunca necesitamos que la población se proteja y proteja a quienes los rodean, por favor, en la medida de lo posible, Quédate En Casa, ten siempre una actitud preventiva’’, declaró el funcionario estatal…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

