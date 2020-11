Continúan clientes de bancos sufriendo la “gota gorda” al raso del sol para entrar

Los bancos locales no han hecho nada para proteger a sus clientes de las inclemencias del tiempo y desde muy temprano permanece la gente bajo los candentes rayos del sol, sin que una sombra los proteja…No sé si haya una autoridad que pueda obligar a los banqueros a que construyan tejabanes o carpas para no afectar la salud de las personas que por necesidad tienen que ir a los bancos a cobrar algún cheque, o arreglar asuntos relacionados con los “jakeos” , ahora que están de moda…Las filas para entrar a las instituciones bancarias son muy lentas y son largas las esperas.

No sé si la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) podría intervenir, o de perdida la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), o cualquier otra asociación civil de esas que existen muchas. En estos días otoñales es cuando más se siente lo caliente el sol, porque en la mañana hace frío y a medio día mucho calor…Los clientes de los bancos ya pasaron toda la temporada de calor soportando las altas temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra, pero como las filas son en el sol, cuando menos se incrementan 5 grados más.

Ahora viene la temporada invernal y pasará lo mismo, porque la pandemia del Coronavirus no pasará hasta que llegue la vacuna, unos seis meses más…No sé si el Gobierno del Estado podría intervenir a favor de la ciudadanía, o, el Gobierno federal a defender a los pobres, porque los ricos tienen sus mecanismos para realizar sus operaciones bancarias. Los que hacen las filas es gente del pueblo, trabajadores que reciben sus pagos con cheque y por necesidad tienen que acudir a los bancos a cobrarlos, porque mientras no se cambie, es solo un papel en mano, sin valor.

Los banqueros se hicieron “chombitos”, de oídos sordos, y no atendieron los llamados de la ciudadanía en el tiempo que lleva la pandemia del Coronavirus, que prácticamente en todo lo que va del año, en la creencia que esto era algo pasajero de dos o tres meses, pero ya se dieron cuenta de que esto va para largo y no han movido un solo dedo para solucionar el problema. Es triste ver a tanta gente haciendo largas colas moviéndose lentamente y sin ninguna sombra que los proteja de los rayos del sol…Dentro de esas personas, hay muchos de la tercera edad.

Ojalá que este llamado llegue a los directivos de los bancos y se les “ablande el codo” y busquen una solución al problema…Ya tiene cerca de un año y no han hecho nada, por lo que vale más que se muevan antes de que sus mismos clientes organicen marchas de protestas, apoyados por organizaciones civiles, de esas que hay muchas en Hermosillo y en otras ciudades del estado. Hay que evitar que la gente se canse para no llegar a la violencia, como lo vemos en otras partes del país…En Sonora no somos dados a las manifestaciones públicas, pero todo tiene un límite.

Anoche mucha gente en los centros comerciales aprovechando el último día del Buen Fin

Anoche continuaban llenas de gentes las tiendas comerciales de Hermosillo aprovechando el último día del Buen Fin, pero ya no había mucho que comprar, porque los televisores, refrigeradores, computadoras, colchones, lavadoras y todos los electrónicos estaban muy escogidos o de plano se habían terminados…Deben de estar muy contentos los comerciantes, ojalá que ese dinero se quede en Sonora y no se vaya a otras partes del país o del extranjero.

En Hermosillo operan muchas empresas de fuera y sería injusto que las ganancias de fueran del estado. De hecho, Ley, Soriana, SAM, Walmark, y muchos más, son empresas de fuera del estado; los súper del Norte son de aquí de Hermosillo, aunque sus dueños son de fuera. Las agencias de autos la mayoría son de fuera del estado, solo los Fernández son de aquí, aunque son hijos de españoles. Los ricos de Sonora prefieren tener el dinero debajo de los colchones, que invertirlo.

Fallece Ernesto Canto, medallista olímpico de oro de la caminata en Los Ángeles en 1984

El marchista mexicano, Ernesto Canto Gudiño, falleció este viernes víctima de cáncer, así lo dio a conocer el Comité Olímpico Mexicano. El oriundo de la Ciudad de México fue un especialista en los 20 kilómetros de la caminata y en su paso, arrasó en las diferentes categorías, desde juvenil hasta consagrarse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Fue distinguido como el “Mejor Andarín del Mundo” en 20 kilómetros en el año de 1983 por parte de la Federación Internacional de Atletismo. Nació el 18 de octubre de 1959 y su ídolo fue José Pedraza, quien gano medalla de plata en los juegos Olímpicos de México 1968…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

www: [email protected]

Twitter: elreporteroson

Teléfono celular: 662 256-57-92