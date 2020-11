Muchos sonorenses preocupados por el cierre de la frontera entre Sonora y Arizona

En reunión con un grupo de personas, guardando la sana distancia, unos se quejaban de no poder cruzar hacia Estados Unidos a comprar los regalos de fin de año, y hasta pensaban irse en avión, la mayoría de los presentes le decían de que no había necesidad arriesgarse de traer más Covid-19 a Sonora, incluso afectar a sus familiares, padres, hijos, abuelos y demás. Sin conocer el comercio local, aseguraban que no había productos de calidad y de plano ellos mismos se cerraban las puertas…Sí es cierto, muchos sonorenses acostumbran a comprar sus regalos del “otro lado”.

Es una costumbre muy bonita reglar en Navidad, pero en estos tiempos deCoronavirus, se entiende que no se puede cruzar la frontera para realizar las compras en las ciudades de Phoenix, Tucson, Nogales, Arizona y, en los Ángeles California. Pero sí se puede comprar en Sonora productos de calidad, de los que usted guste, desde ropa para vestir, calzado, joyería, etc. En Hermosillo hay tiendan comerciales a la altura de las mejores del país, que compiten muy bien con los productos estadounidenses. Además, se cuenta con muchos productos “gringos”.

Lo que si les digo que no la piensen mucho para visitar las tiendas comerciales de Hermosillo, porque se han registrado llenos completos los últimos días y, para cuando quieran comprar algo en especial, ya no van a encontrar…Lo que si les digo, que en los ya tradicionales “circos de los juguetes”, se ven muy “chafitas”, pero existen otros lugares que venden productos de mejor calidad…Hasta ahora, las familias pueden hacerse se buenas cosas para el hogar, aprovechando el buen fin…Mucha gente que tiene dinero, o que utiliza tarjetas de crédito, han comprado.

Por otra parte, hay mucha gente que debido a la crisis económica provocada por el Coronavirus no ha podido comprar en el buen fin, por lo que esperarán que “se cargue la nube” para poder hacer planes, pagando primero sus deudas y, lo que quede, después asegurar los alimentos, hacer sus compras navideñas. Pero, mientras tengamos salud “que el mundo ruede”. Hay que pedirle a Dios por la salud de las familias y, que todo vuelva a normalidad, aunque no creo que vuelvan esos tiempos…Ya pronto llegará la vacuna, mientras, hay que cuidarnos todo lo posible.

Nadie tiene asegurado el triunfo electoral en Sonora

Ya lo he comentado en otras columnas, Alfonso Durazo habla como si fuera gobernador, o, si ya hubiera ganado la elección. Ahora los morenistas quieren suspender la elección del rector y que la elección se posponga hasta que su candidato sea primer mandatario de Sonora…Además, pretenden cambiar la Ley 4 de la Universidad de Sonora, por los que estos dos cambios serían hasta el próximo año…Mucho cuidado, porque en lo más seguro hay riesgo…En la elección a gobernador, nadie puede asegurar un triunfo electoral…Aún faltan siete meses para la elección.

Durazo no habla como candidato a la gubernatura de Sonora, por lo que las autoridades electorales no pueden actuar en su contra, habla como gobernador, por lo que sus recorridosantes de lo tiempos autorizados, los hará de la misma forma…Las autoridades electorales deben se estar atentas a las violaciones de la ley de los aspirantes de todos los partidos políticos, para evitar posibilidades de violencia y, sobre todo, un frade electoral el próximo año.

Aprueba Senado despenalizar el uso lúdico o adulto de la mariguana

Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el Senado de la República aprobó el dictamen para despenalizar el uso lúdico o adulto de la mariguana. Esto quiere decir que, a partir del 15 de diciembre, si pasa en la Cámara de Diputados, las personas podrán cargar hasta 28 gramos de la hierba, es decir, una cajetilla de 28 cigarrillos, y tener de 6 a 8 plantas de marihuana en sus casas, sin terminar en la cárcel.

En términos sencillos, el dictamen que se aprobó esta tarde de jueves amplía de 5 a 28 gramos la posesión para autoconsumo. Lo que significa, despenalizada y que no amerita sanción; de entre 28 y 200 gramos, se convierte en posesión simple y amerita sanciones administrativas o multas; de 201 gramos a 28 kilos, se le considera posesión para narcomenudeo y de 28 kilos en adelante, se considerará narcotráfico.

Hace alianza Panal con Morena para apoyar la candidatura de Alfonso Durazo

El partido Nueva Alianza (Panal) anunció que apoyará la candidatura de Alfonso Durazo Montaño, que buscará la gubernatura de Sonora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El Panal, propiedad de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, es un partido que se adhiere al mejor postor para asegurar su registro, por lo que no extraña a nadie…Cuando no van con el PRI, van con el PAN, ahora decidieron unirse a Morena…Qué bien, en la guerra, en el amor y en la política, todo se vale, para lograr el objetivo.

Los ex transportistas del servicio urbano no respetaron la convalecencia de la gobernadora

Por otra parte, los exconcesionarios del servicio público de camiones urbanos, no respetaron la convalecencia de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y este jueves por la tarde realizaron un plantón frente a su casa de la colonia Pitic…La mandataria sonorense tiene la enfermedad del Coronavirus y se encuentra convaleciente en su domicilio particular…Los extransportistas muy bien se podrían haber esperado unos días más para que la Gobernadora los atendiera en Palacio de Gobierno…Esta es una demostración muy clara que alguien los envío. Es grilla muy barata.

