No existe nada en concreto sobre una alianza PRI, PAN-PRD, para apoyar a Ernesto Gándara

Mientras todo mundo habla de una alianza entre PRI, PAN y PRD, para apoyar a Ernesto Gándara Camou, como candidato a la gubernatura del estado, los dirigentes de los partidos políticos no han dicho nada, es más, el mismo Ernesto ha declarado que no existe nada oficial. Buscaré llegar a Palacio de Gobierno a través de una candidatura ciudadana, porque la mayoría de la población, no cree en los partidos. O sea, el tocayo buscará el voto de la ciudadanía libre.

Los partidos políticos no representan ni el 3.0 por ciento de la ciudadanía, por lo que hace bien en buscar una alianza entre la ciudadanía…Ahora la “bronca” es convencer a la población de que el es la mejor opción para gobernar Sonora los próximos seis años. Necesita organizar un buen equipo de trabajo para que convenzan a miles de ciudadanos, mujeres y hombres, de que Gándara es la mejor opción para dirigir los destinos de Sonora los próximos seis años.

Gándara Camou, renunció al PRI para buscar la gobernatura de Sonora a través de una alianza ciudadana, pero no rechazará la intención de apoyo de los partidos políticos PRI, PAN y PRD y demás…Esto es lo que sorprende a mucha gente, porque como candidato del PRI podría buscar el apoyo de la ciudadanía y de los partidos PAN y PRD. Esto ya se había comentado mucho en Sonora, la renuncia de su militancia al PRI sorprendió a muchos grupos y asociaciones políticas.

No tenía por qué renunciar al PRI para formar una alianza con el PAN, PRD y la ciudadanía. Lo que si recuerdo es, que el PAN puso como condición, que renunciara al PRI y solo así haría una alianza con él.¿Pero porque renunciar al PRI para ser candidato de ese mismo partido?, pero ahora en alianza con los otros dos. Esto podría afectar la candidatura de Ernesto y dejarle el paso libre al candidato de Morena, Alfonso Durazo Montaño…Cuidado tocayo, podría ser una “trampa”.

Alfonso por su parte camina en “caballo de hacienda”, tranquilo, con todo el apoyo del presiente Andrés Manuel López Obrador. Solo se concretará a convencer a la ciudadanía y tiene siete meses para hacerlo…A Durazo le ha dado por aparecer mucho en la televisión en Televisa Sonora, no se sabe en calidad de qué, porque no tiene ningún puesto político, ni dentro de la administración pública federal y estatal…Esto es parte de una estrategia para promover su candidatura.

Como se sabe, en la guerra, en el amor y en la política todo se vale para lograr los objetivos. Alfonso se está dando a conocer a la ciudadanía, porque será el candidato menos conocido de todos. Para eso son los medios de comunicación masiva, para darse a conocer ante la comunidad. Esto no quiere decir que sea un novato en política, porque lleva más de 20 años “sonando” como candidato a la gubernatura, desde los tiempos de Luis Donaldo Colosio.

La obesidad es un riesgo para la salud y para quien padece COVID: Enrique Clausen Iberri

La obesidad no es solo un factor para contraer el COVID-19, también provoca otras afectaciones a la salud, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, destacó Enrique Clausen Iberri.El secretario de Salud en Sonora mencionó que en los niños con sobrepeso hay mayor riesgo de muerte prematura y de discapacidad en la edad adulta; se sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas y efectos psicológicos.

“La obesidad no es solo un motivo para que el Covid-19 pegue más fuerte en un organismo, sino también es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos cánceres, el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del peso”, indicó.

Clausen Iberri llamó a la población a cuidar su alimentación y ejercitarse con mayor frecuencia, para que el COVID-19 deje la valiosa lección de que ningún virus u otra enfermedad se conviertan en una amenaza mortal.

“Quiero invitarte a que cheques lo que comes y lo que come tu familia, a que le bajes a los alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, azúcar, sal, y pobres en micronutrientes; si dejamos de lado estos hábitos alimenticios, le subimos a la actividad física, podemos cambiar la historia de nuestra vida para siempre”, señaló.

Este día se confirmaron 2 decesos por COVID-19, en 1 hombre y 1 mujer, residentes de: Caborca y Sáric 1 cada uno; acumulándose 3 mil 254 defunciones.

Hoy se sumaron 161 nuevos casos por COVID-19, en 90 mujeres y 71 hombres, acumulándose 39 mil 973 casos en total; residentes de: Hermosillo 62; Magdalena 17; San Luis Río Colorado 16; Caborca 14; Agua Prieta 10; Santa Ana 9; Nácori Chico 6; Cananea 5; Nogales e Ímuris 4 cada uno; Cumpas, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles 3 cada uno; Bacoachi, Benjamín Hill, Ures, Moctezuma y Banámichi 1 cada uno.

Hoy se confirmaron 4 casos pediátricos; en 2 niñas y 2 niños, acumulándose 794 en total; mientras que no se confirmaron casos en mujeres embarazadas…A la fecha se han recuperado 34 mil 766 personas de Covid-19 en Sonora; mientras que la ocupación hospitalaria es del 32% en instituciones públicas, y del 79% en instituciones privadas.

