El Gobierno federal debe de proteger a familias pobres con productos básicos baratos

El Gobierno federal debería de volver a los tiempos de protección a las clases pobres de México, vigilando a los comerciantes paras que no incrementen los precios de los productos de la canasta básica, porque de una semana a otra estos sufren alzas muy importantes. Estos aumentos sí afectan a las familias más necesitadas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de proteger la economía popular para que familias enteras puedan dar un paso adelante.

Mientes esto no ocurra, los pobres seguirán siendo más pobres, porque los salarios mínimos se incrementan cada año y los productos básicos como el frijol, arroz, verduras, frutas, maíz, entre otros, suben sus precios cada semana.

Creo que ya es tiempo de que los gobiernos empiecen a mirar a la clase trabajadora que gana el salario mínimo, o menos. Muchas familias sobre viven con trabajos informales, otros en donde el jefe de familia a veces gana y a veces no.

El buen Fin es para familias que tienen dinero para comprar productos como estufas, refrigeradores, televisores, entre otros, en efectivo o con tarjeta de créditos, que los hunde cada vez más, pero allá ellos, pero la gran mayoría de las personas viven al día, si trabajan comen y si no trabajan, pues no.

A diario gastan lo ganado en los abarrotes de la esquina, dejando una mínima cantidad para ir al súper mercado los fines de semana, pero son sorprendidos por las alzas.

Po este y otros motivos, el Gobierno federal deben de vigilar a los comerciantes para que no incrementan los precios de los productos de la canasta básica cada vez que se les antoja, porque muchas familias se quedan sin comer lo más necesario…Estas familias no saben lo que es la carne de res, puerco o pollo, porque apenas se alimentan con los más indispensable para no morirse de hambre…Son familias en donde los padres son trabajadores, pero no ganan lo necesario.

El gobierno de López Obrador supuestamente apoya a todos los pobres, pues que vuelvan a los viejos tiempos cuando se tenía un control de los precios en los productos básicos para que estos no fueran incrementados. Después se dejaron al libre albedrío y se manejan de acuerdo con la oferta y la demanda, resultando perdiendo las clases sociales más desprotegidas…Ojalá el presidente voltee a ver a esas familias con hijos que solo comen algo, para no morirse hambre.

La capacidad de contener un acelerado aumento de contagios de COVID-19, está en los ciudadanos: Enrique Clausen Iberri

Con el paso de los meses, médicos, enfermeras y todo el sector salud han ganado experiencia en el manejo de la enfermedad de COVID-19, sin embargo, lamentablemente esto no puede controlar el aumento de contagios, de ahí la importancia de respetar y seguir la regla de tres, resaltó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que este día se confirmaron 10 fallecimientos más y 148 nuevos casos de la enfermedad, el secretario de Salud indicó que con el paso de los días los “héroes de bata blanca”, han ganado experiencia para el manejo del COVID-19 y los padecimientos que agravan la enfermedad, sin embargo, contener la pandemia y el número de casos está en la ciudadanía en general.

“Aunque hoy por hoy tengamos más experiencia en el manejo de la enfermedad, no podemos controlar es el número de contagios, porque esos dependen de ti, de la movilidad de la gente, de que uses cubrebocas, te laves frecuentemente las manos y guardes distancia. Una vez que requieras hospitalización, dependes de los héroes de bata blanca, que no van a pensar ni un segundo en ayudarte, en salvarte la vida, pero ¿tú has pensado en ellos? Te lo dejo de tarea”, expresó.

Este domingo, ocho pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 34 mil 765 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron 10 decesos más en seis hombres y cuatro mujeres, cinco de estos residentes de Hermosillo; dos de Cajeme; uno de Puerto Peñasco; uno de Cananea y uno de Cumpas; además, nueve de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y una de la Secretaría de Salud, con los que suman 3 mil 252 defunciones.

Este día, se registraron 148 nuevos casos de COVID-19, en 79 mujeres y 69 hombres, para un total de 39 mil 812 casos en la entidad, 73 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 21 de Cananea; 13 de Huatabampo; ocho de Navojoa; siete de Santa Ana; siete de Guaymas; cinco de Nogales; cuatro de Cajeme; dos de Empalme; dos de Ures; uno de Sáric; uno de Aconchi; uno de Agua Prieta; uno de Naco; uno de Puerto Peñasco y uno de Cumpas.

Hoy se confirmaron dos casos pediátricos, en dos niñas, acumulándose 790 en total; también se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, para un total de 286 casos; cinco de los 148 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se han realizado 71 mil 647 pruebas; se han confirmado 39 mil 812 casos y se han descartado 31 mil 835; 11 mil 891 casos con cuadros leves; mil 525 activos y 10 mil 366 concluyeron su seguimiento; 24 mil 399 pacientes se han curado y 266 pacientes se encuentran hospitalizados, 91 de ellos estables, 140 graves y 35 críticos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

