Promociona el Gobierno federal las compras de pánico con el Buen Fin

Mientras que por un lado nos quejamos de la crisis económica debido a la pandemia del Coronavirus y, por el otro, el Gobierno federal y los empresarios promueven las compras de pánico promoviendo el Buen Fin que ahora lo alargaron. Hay familias que todavía no terminan de pagar lo que compraron el año pasado aprovechando las mismas promociones…Ahora, el gobierno está exhortando a la ciudadanía a comprar con tarjeta de crédito para que se endeuden aún más.

Los mexicanos todavía no entendemos que hay que comprar cuando tengamos dinero, para no gastar más de lo podamos pagar; es fácil adquirir un producto o servicio con dinero de plástico, pero es difícil pagar cuando no tenemos capacidad de pago…Después los bancos los andan “correteando” a los deudores con amenazas y abogados…Si la gente no tiene dinero, pues que no compre, más cuando no es nada urgente o de primera necesidad… Es mucha la promoción.

El Gobierno federal y los empresarios obligan al pueblo a realizar compras de pánico en este mes de noviembre, para que las familias inicien el año “pegándose contra la pared” por la falta de dinero, porque todo lo que ganan lo destinan para pagar las deudas. A mucha gente, después de los descuentos de sus tarjetas, no le alcanza ni para comer. Otras, se la pasan negándose a los compradores por teléfonos de los bancos…Por eso, hay que comprar cuando uno tiene dinero.

En los comercios supuestamente le bajan de precios a sus productos, pero a los de la canasta básica no, estos cada día se incrementan más sus precios…Los compradores ya saben y se van derechito a losaparatos electrónicos y electrodomésticos, que son los que promocionan más. El Gobierno federal adelantó los aguinaldos para que aprovecharán sus trabajadores y empleados las ofertas, ahora que no hay pasadaa los Estados Unidos, a las tiendas de Tucson y Nogales, AZ.

Por otra parte, ya que hablamos de compras, en los grandes centros comerciales de Hermosillo, en donde instalan “circo de los juguetes”, no dejan entrar a niños, cómo es posible eso, cuando los menores son los que prácticamente obligan a sus papás a comprar los productos. Los papás llevan a sus hijos a escoger los juguetes que le pedirán a Santa Claus y si nos los dejan verlos, pues no le podránpedir nada…Creo que los empresarios, ni sus publicitan, no miden las consecuencias.

Preocupante reducción del presupuesto federal para Sonora: Raúl Navarro

Ante un escenario económico adverso e incierto, Sonora deberá enfrentar el reto que implica una disminución de 2 mil 800 millones de pesos en las transferencias que realiza la Federación al estado, lo que significa un ajuste en el gasto por 2 mil 134 millones de pesos y una menor inversión del gobierno federal en la entidad por 666 millones de pesos.

Se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 y aún y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anticipó que este año se requeriría de una disciplina financiera estricta, así como de un gobierno austero, para Sonora, el Presupuesto aprobado tendrá un impacto más allá de lo esperado, ya que registrará una caída importante en las transferencias federales.

La Secretaría de Hacienda estatal informa que Sonora dejará de percibir transferencias federales por el orden de 2 mil 800 millones de pesos, por lo que el Gobierno del Estado, uniéndose a las políticas de austeridad, control de gasto y disciplina financiera emanadas del Gobierno Federal, se verá obligado a limitar el gasto en programas y acciones de la entidad, teniendo que priorizar aquellos gastos que en mayor medida abonan a solucionar la coyuntura sanitaria y económica actual.

Conforme al presupuesto, las participaciones a nivel nacional disminuyen en 30 mil 052 millones de pesos respecto al monto aprobado en 2020, lo que equivale a una caída de un 6.4% real anual.

En el caso del estado de Sonora, se proyecta que dicha disminución sea de mil 169 millones de pesos, lo que nos ubica dentro de los 10 estados de la República Mexicana con mayor afectación; las participaciones federales que recibe la entidad representan 40% de los ingresos del estado, por lo que esta caída repercutirá de manera relevante en la hacienda estatal, en un año en que la economía nacional y local requieren de mayores inversiones para su recuperación…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

