Ernesto Gándara, Alfonso Durazo y Ricardo Bours, listo para la competencia electoral

Por lo pronto se encuentran listos tres aspirantes a la gubernatura de Sonora, que son: Ernesto Gándara Camou, que será un candidato ciudadano; Alfonso Durazo Montaño, que buscará ser gobernador por el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) y; Ricardo Bours Castelo, que ya fue ratificado por el partido Movimiento Ciudadano (MC)…Solo falta el candidato del PAN, que podría ser Antonio Astiazarán Gutiérrez y, el candidato del PRI, que todavía no han dicho nada. Se dice que PAN, PRI y PRD van juntos, ¿con el Toño, o se unirán a Ernesto?

Todavía no hay nada claro en cuanto al candidato de una posible alianza PAN, PRI y PRD, lo que, si se siente necesaria para derrotar a la fuerza política del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la candidatura de Morena con Alfonso Durazo Montaño al frente. El candidato ciudadano será Ernesto Gándara, que no le caerían nada mal los votos de los militantes de los tres partidos políticos…Solo con los votos de los ciudadanos podría ganar, pero en política hay que sumar. Creo que los aspirantes a la gubernatura del estado están adelantando mucho las campañas políticas.

Si se respetan los tiempos electorales ganaría el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD a la Gubernatura, pero si los organismos electorales se hacen de la “vista gorda”, como que no ven nada, o de “oídos sordos” y no escuchan nada, ganaría Morena…Y es que el candidato de Morena no tendrá problemas económicos para aguantar más tiempo en campaña. Los candidatos opositores a Morena deben de traer buenos apoyos económicos para ganarle al partido en el poder, ya que aparte de los votos, hay otros gastos que se tienen que hacer los partidos para entrarle a la competencia.

Empezó mal Alfonso Durazo su campaña al señalar a los sonorenses como corruptos

Empezó mal su campaña política Alfonso Durazo Montaño, al señalar a los sonorense como corruptos, cuando si tienen pruebas debe de señalar a las personas o grupos por su nombres. La corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo de Sonora, afirmó en conferencia de prensa el bavispense.

Dijo que se debe de recuperar al estado, desvinculándolo de los grupos de poder económico. Se tiene que combatir a fondo de la corrupción, porque es el principal obstáculo para el desarrollo económico, recalcó, luego de presentarse como consejero del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).

«Debemos combatir la corrupción, tenemos que recuperar el gobierno del estado y ponerlo auténticamente al servicio de la gente, desvincularlo de cualquier grupo de poder económico sea este hegemónico o no, como evidentemente está en el estado” …Creo que la campaña al estilo López Obrador no le va a funcionar a Durazo Montaño en Sonora.

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el país no debería de llegar al estado atacando, porque trae mucha cola que le pisen, luego de la pobre actuación como funcionario federal, dejando al país hecho en un cementerio…Terminará el sexenio de López Obrador y no van a terminar de encontrar fosas con muertos de los dos años de Alfonso Durazo en seguridad.

El ahora candidato de Morena a la gubernatura del estado, en su conferencia de prensa mañanera, dijo que hubo grandes avances en sus dos años que él estuvo en Seguridad Pública, pero que se requiere acabar con la corrupción en estas instancias y una coordinación entre el estado y la federación para mejorar la situación por la que atraviesa el estado.

Señaló que buscará que en Sonora se impulsen los principios rectores del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, empezando combatiendo la corrupción. Además de la seguridad, las otras prioridades para el estado son la atracción de inversión, con la creación de un gabinete de seguridad y desarrollo, así como el tema de salud y apoyos a jóvenes.



Mi más sentido pésame a Alfonso Durazo por la muerte de su señora madres, María Luisa Montaño

Mi más sincero pésame para Alfonso Durazo Montaño, aspirante a la gobernatura del estado, por el sensible fallecimiento de su señora madre, doña María Luisa Montaño de Durazo, que dejó de existir este jueves 12 de noviembre a la edad de 92 años de edad en Bavispe, Sonora…Descanse en paz.

Este viernes 13 de noviembre cumple 67 años de edad Andrés Manuel López Obrador

Por otra parte, este viernes 13 de noviembre de 2020, cumple 67 años de edad el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde este espacio, muchas felicidades…Un grupo de lambiscones chairos le andaban organizando serenatas, pero les dijo que no quería, que mejor el dinero que gastarían se los donaran a los enfermos de Covid-19…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

