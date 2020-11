Ratifican a Alfonso Durazo como candidato de Morena a la Gubernatura de Sonora

Después de la ratificación de Alfonso Durazo Montaño, como candidato oficial del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) a la gubernatura de Sonora, y de Ricardo Bours Castelo, por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC), solo hace falta la alianza que conformará Ernesto Gándara Camou, con la sociedad civil. Será un candidato ciudadano.

Gándara Camou renunció al partido Revolucionario Institucional (PRI), con la idea firme de buscar el apoyo ciudadano, al darse cuenta qué a la gente ya no quiere nada con los partidos. Y tiene razón, lo he comentado en otras columnas, si los afiliados a la CTM, CNOP y CNC, votaran por el PRI, este partido nunca perdería…Estos supuestos priistas, ya no votan por sus candidatos.

Ahora la ciudadanía vota por las personas sin distingos de partido, por eso se han llevado tantas sorpresas el PAN y el PRI, los partidos fuertes de Sonora. ¿Qué hay que hacer?, postular a buenos candidatos a través de uno o varios partidos políticos, ahora que ya se pueden registrar los candidatos independientes…Ernesto de hecho, irá como candidato ciudadano.

Si los partidos políticos se quieren unir al movimiento ciudadano tendrán las puertas abiertas. De hecho, se dice que la alianza ciudadana será respaldada por el PAN, PRI y PRD, entre otros. Son pocos los ciudadanos que militan en un partido y deciden su voto cuando están en las casillas. Otros por simpatía a los candidatos y, algunos, lo hacen por dinero.

De hecho, los partidos están violando la Ley electoral al nombrar a sus candidatos en forma adelantada y, los candidatos, al iniciar sus campañas con meses de adelanto. Sin embargo, el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana no ha hecho nada para frenarlas. Los aspirantes dicen que no violan la ley, pero las autoridades electorales no opinan nada.

Volviendo al caso del tocayo, creo que tiene un “mundo” de personas por convencer, ya que la mayoría de los ciudadanos en edad de votar no militan en los partidos políticos. Además, de los votos que podría ganar de los militantes del PRI, PAN, PRD y otros…Votos sí hay, solo faltan que los candidatos convenzan a los ciudadanos a votar por ellos.

Inicia alcaldesa Célida López mejorando las vialidades de Hermosillo

La alcaldesa Celida López arrancó en el bulevar Antonio Quiroga la primera de 31 obras de mejoramiento de vialidades en las que se invertirán 175 millones 500 mil pesos, que asignó para este propósito el Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de SEDATU.

Acompañaron a la alcaldesa, José Carrillo Atondo, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE); Alfonso Reina Villegas, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), sección Sonora, y el regidor Iván Miranda, así como vecinos de la colonia Los Arroyos.

Celida López llamó a la reflexión respecto a lo importante de que este paquete de obras se realicen con la mayor calidad técnica y eficiencia administrativa posible, por ser Hermosillo el primer municipio en lograr que SEDATU le canalizara recursos directamente para su aplicación en la rehabilitación de vialidades.

“Este es un proyecto que anhelábamos todos los hermosillenses, afortunadamente se nos dio la oportunidad, y sobre todo de ser ejemplo”, expresó a propósito de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le aseguró que si este esquema de apoyo directo funciona en la capital sonorense, sería replicado en todo el País.

Detalló que esta primera obra en el bulevar Quiroga es la de mayor magnitud de las 31 programadas, en la que se invertirán 27 millones de pesos. Contempla la colocación de 31 mil 850 metros cuadrados de concreto asfáltico; 3 mil 434 metros cuadrados de concreto hidráulico en cruceros viales; colocación de 530 metros de tubería de drenaje de 36 pulgadas y pintura vial.

“Lo más importante es que esta mañana le damos un banderazo al trabajo de miles de familias que se van a ver beneficiadas con este recurso que va a ayudar a reactivar la economía de muchas más”, celebró.

Adelantó que de noviembre a marzo en Hermosillo habrá mucho trabajo, debido no solo al ejercicio de los 175 millones y medio de pesos para mejora de vialidades, sino también todas las demás obras contempladas para el municipio en un paquete global de 500 millones a través de SEDATU…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Mi más sentido pésame a la familia Bours Castelo por el sensible fallecimiento de Don Javier Bours

Antes de cerrar ese espacio, quiero enviar mi más sentido pésame a la familia Bours Castelo por el fallecimiento de Don Javier Bours, padre del exgobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo y del ex alcalde de Cajeme y virtual candidato a la gubernatura del estado por Morena, Ricardo Bours Castelo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

