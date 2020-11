Mientras Biden celebra su triunfo como presidente electo de EEUU, Trump jugaba golf

En los Estados Unidos ya hay presidente electo y se llama JoeBiden, mientras el presidente Donald Trump, alega que hubo fraude electoral y se niega a reconocer su derrota. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyando a su amigo Donald, se niega a echarle una llamadita a su nuevo “patrón” para felicitarlo. Biden ya fue reconocido por todos los presidentes del mundo, incluyendo a Nicolás Maduro, de Venezuela y Daniel Ortega, de Nicaragua, dizques comunistas…De Cuba no sé, porque no lo he visto a través de la televisión o leído en la prensa.

¿Qué espera López Obrador, iniciar mal con el nuevo gobierno de los Estados Unidos?, de por sí, estando muy bien nos tratan con la punta del pie, ¿imagínese usted como enemigos? Biden derrotó por mucho a Trump, tanto en votación de voto por voto, como en el colegio electoral, en donde el voto es representado por un número determinado por de votos. En las elecciones pasadas Hilary Clinton tuvo más voto de personas que Trump, pero menos en los estados.

Es igual como si Sonora representara 2 votos electorales con mil votos personales, y BC con 3 votos electorales, con 500 votos personales, ganaría BC…Es muy raro ese sistema de democracia que ya tiene más de 240 años, que a lo mejor hace falta cambiarlo, pero mientras los estadounidenses estén bien así, pues allá ellos. En estas elecciones pasó algo muy raro, el mismo presidente de los Estados Unidos está denunciando fraude electoral, esto no se verá nunca en México, al menos que López Obrador cambie la Constitución y se quiera reelegir.

A como va su gobierno, no creo que busque una reelección, porque lo más seguro es que perdería la elección y entonces sí, haría el “berrinche” de su vida, como lo está haciendo en estos momentos Donald Trump, que estaba seguro de ganar…Trump se cegó y no corrigió el rumbo, cuando podía haber obtenido un triunfo sin problemas, pero se “montó en su macho” y el pueblo castiga con el voto…La elección estuvo muy reñida, por lo que debería de haber reconocido su derrota cuando se dieron los últimos resultados, pero prefirió jugar golf en unos de sus campos.

Suspenden huelga choferes de camiones urbanos de Hermosillo; hubo arreglo Gobierno-CTM

Al privilegiar el diálogo para mantener y fortalecer el clima y la paz laboral en Sonora, autoridades del Gobierno del Estado y dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, lograron acuerdos con lo que desaparece la amenaza de huelga de varias empresas, programada para el martes 10 de noviembre.

Atendiendo el llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de privilegiar y mantener el diálogo para lograr acuerdos que favorezcan a los sonorenses, Miguel Pompa Corella, secretario de Gobierno y Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM en la entidad, anunciaron que se lograron acuerdos fundamentales con lo que se evita el estallamiento de huelga.

Entre los acuerdos se destaca la recontratación de trabajadores del servicio del transporte urbano; el pago de prestaciones pendientes a dichos trabajadores; se acuerda buscar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores por parte de las empresas concesionarias, en tanto el estado se compromete a ser garante del cumplimiento de los compromisos para con los trabajadores.

Al señalar que este es un acuerdo muy positivo para los sonorenses al desaparecer la amenaza de huelga, y fortalecer el clima y la paz laboral de Sonora, Pompa Corella resaltó que existe el compromiso de mantener el diálogo permanente con la CTM, buscando siempre el beneficio de sus agremiados y los trabajadores de Sonora y sobre todo el buen servicio de transporte urbano a los usuarios.

“En Sonora se está privilegiando el diálogo, y se tiene como resultado que Sonora continúe como un estado donde se fortalece la estabilidad y paz laboral, la atracción e instalación de nuevas inversiones y sobre todo se beneficia a los trabajadores en general”, apuntó.

Por su parte el dirigente estatal de la CTM, Javier Villarreal Gámez, coincidió en que se privilegia la negociación, el diálogo y el respeto a los derechos de los trabajadores… Gobierno del Estado y CTM expresan el siguiente acuerdo: Se hace el acuerdo de privilegiar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores; el compromiso del gobierno de estado es que se preserven los derechos establecidos en la ley.

Gracias por los buenos deseos para mi persona, por motivo del Día de los Ernesto

Quiero agradecer a todas las personas que me felicitaron el pasado sábado, Día de los Ernesto y decirles que yo también los quiero mucho…Gracias a Dios tengo muchos amigos y CERO enemigos, a pesar de que llevo más de 46 años escribiendo a diario en los medios de comunicación; en ese tiempo y, antes, he tenido la fortuna de hacer buenos amigos…Los amigos de la infancia nos seguimos reuniendo platicando las travesuras de chamacos…Hasta aquí los cometarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.