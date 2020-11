Ernesto Gándara encabezará alianza ciudadana para ganar gubernatura

Ernesto Gándara Camou será un candidato ciudadano que buscará alianzas con grupos de la sociedad civil y no necesariamente con partidos políticos, informó luego de renunciar a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Negó que haya llegado a acuerdos con las dirigencias del PAN, PRD, PRI y Panal, como se ha informado.

Desde el pasado miércoles, luego de anunciar su renuncia al PRI en las redes sociales, se habló de una alianza partidista la cual no existe, ya que será un candidato ciudadano que buscará el apoyo de la sociedad civil para llegar a la gubernatura del estado, aunque no descartó que podría recibir el apoyo de partidos, pero no necesariamente.

Ahora sí el tocayo buscará el apoyo de la ciudadanía en forma directa y personalizada tocando las puertas de los domicilios de Sonora, cosa que ha venido haciendo desde hace muchos años, por eso es muy conocido en los 72 municipios de la entidad. Recuerden que es la tercera vez que intentará llegar a la gubernatura de Sonora, ahora sin partido y con apoyo de la gente.

Ernesto es el aspirante a la gubernatura más conocido por la ciudadanía, por lo que ahora sí, la tercera será la vencida, claro, con el voto de la mayoría de los votantes de Sonora. Este jueves presentó su renuncia al PRI, partido en el que ha militado la mitad de su vida. Además, ha sido dirigente este partido a nivel estatal, alcalde de Hermosillo y senador de la república.

Y mientras esto ocurre en Hermosillo, los virtuales candidatos de los partidos Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Bours Castelo, respectivamente, siguen avanzando y recorriendo la entidad como ciudadanos porque no son tiempos de campañas políticas.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, espera los tiempos electorales internos del Partido Acción Nacional (PAN) y la convocatoria de este partido para su registro como precandidato, aunque podría ser un candidato de unidad, si es que no se hace la alianza PAN, PRI, PRD y Panal a favor de Ernesto Gándara…Como siempre se los digo, en política todo puede suceder.

Ernesto Munro dirigente del PAN dice que no sabe nada de la alianza PRI-PAN-PRD

Por otra parte, el dirigente del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacios, declaró que no existe alianza con el PRD, PRI y Panal en apoyo a Ernesto Gándara Camou. Para él fue una sorpresa conocer la información en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por su parte, el dirigente del PRI Ernesto de Lucas Hopkins no ha hecho declaraciones al respecto.

No se sabe quién soltó ese “borrego”, porque el mismo Gándara Camou desmintió la alianza y al parecer todo fue para “amarrar navajas” de personas en el anonimato. Aunque no suena descabellada la idea, porque se ha hablado mucho de esta alianza, los protagonistas no saben nada…Todos es cuestión de esperar, porque Ernesto renunció por algo muy firme.

Con la renuncia de “El Borrego” Gándara, el PRI podría nombrar a su candidato, lo mismo que el PAN y el PRD, entonces el tocayo se quedaría solo con los grupos de la sociedad civil como candidato ciudadano, independiente de los partidos políticos. Ernesto debe trae una estrategia muy firme que le permita llegar a la gubernatura de Sonora…El tiempo lo dirá.

Piden extremar precauciones y cuidar a menores durante confinamiento

Ahora que las niñas y niños pasan más tiempo en casa debido a que las clases continúan siendo a distancia, los riesgos a que se presente algún accidente, sobre todo en los más pequeños del hogar, han ido en aumento, especialmente, aquellos en el que puedan beber, por un descuido, uno de los productos más utilizados en esta pandemia, informó Enrique ClausenIberri.

Luego de confirmarse 10 fallecimientos y 94 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud, comentó que recientemente se ha lanzado una alerta para cuidar de niñas y niños, ya que se han presentado casos de ingesta de gel antibacterial, otros casos donde los menores se lo han puesto en los ojos o se han intoxicado después de inhalar el producto.

“Los síntomas más comunes fueron irritación del tracto digestivo, vómito, diarrea, tos, ojos rojos, lágrimas o visión borrosa”, comentó. En agosto, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió que no se usen bolsas de alimentos o botellas de bebidas para niños para almacenar los desinfectantes o los productos químicos.

ClausenIberri, detalló que, varias instituciones de salud de todo el mundo han advertido que se deben adquirir sólo productos que tengan autorización.

“Ten cuidado con los productos que se vendan por internet, que aunque pueden tener pinta de buena calidad, podrían ser de riesgo y perjudicar en lugar de ayudar; algunos de ellos podrían tener sustancias tóxicas que al absorberse por la piel pueden causar daños; este es un mensaje para los padres de familia, cuida mucho a tus hijos”, finalizó.

[email protected]