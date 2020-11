Pide Clausen no bajar la guardia por repunte de covid-19

La segunda ola de coronavirus ha vuelto a poner en jaque a Alemania, Francia, España y a varios países en Europa y, en México, también se ha registrado un repunte de casos en distintos estados y según estudios, el motivo ha sido que los jóvenes bajaron la guardia ante el Covid-19, manifestó Enrique ClausenIberri.

Después de confirmarse seis defunciones y 95 casos nuevos por este virus, el secretario de Salud explicó que las fiestas, bodas, festejos familiares, idas a la playa, reapertura de centros comerciales, bares y antros, formaron la tormenta perfecta para que se relajara la disciplina entre los jóvenes y que se olvidaran del uso del cubrebocas y del distanciamiento social.

“El resultado de todo ello fue de lógica y trágicas consecuencias y, ahora, nuevamente tenemos que entrar a un estado de alerta ante la ya casi segura reactivación de la pandemia; muchos de ellos asintomáticos, los jóvenes se creen invencibles, pero no miden que muchos de estos nuevos contagios se deben a que ellos mismos han llevado el virus a casa, infectando a sus propios padres o a los adultos mayores que viven con ellos”, expresó.

ClausenIberri reiteró a las y los sonorenses que, sin importar la edad que tengan, no deben bajar la guardia ante el Covid-19, deben tomar las mismas precauciones que todos hacen para protegerse y proteger a los demás. “Tú que eres joven, o te crees joven, por favor comprende: no eres invencible, puedes ser infectado, puedes transmitir el virus a tu familia y aunque estés joven, puedes morir ante este enemigo que no le importa la edad que tengas”, finalizó.

Si continúan los contagios de Coronavirus podrían suspenderse las campañas

Si continúa la pandemia del Coronavirus se suspenderían las campañas políticas presenciales en Sonora, porque las vacunas no tienen fecha para llegar. Se dice que llegaron vacunas procedentes de China y que se aplicarán a enfermos de la Ciudad de México, me imagino que como experimento. En Sonora no se ha dicho nada en forma oficial, pero ayer estuve en una nevería y me dijeron que el semáforo había retrocedido y no estaban dejando entrar a niños adolescentes.

A lo mejor es cierto, porque el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, andaba muy molesto con la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, porque había publicado en redes sociales que no había necesidad de tanta rigidez en las medidas sanitarias y que deberíamos de relajarnos más, contradiciendo las medidas de sanidad de la dependencia estatal…Creo que la presidenta municipal está siendo muy presionada por los empresarios locales, que ya no aguantan la ruina.

Los empresarios de Hermosillo están respaldando a la alcaldesa López Cárdenas y no están de acuerdo en cerrar sus negocios, al menos que sea parejos para todos, como es el caso de los restauranteros, que dicen que a ellos los obligan a cerrar a las 10 de la noche, dejando toda la clientela a los taqueros, hodgueros y demás que venden en la vía pública. Los dueños de los restaurantes quieren cerrar más noche sus negocios para la venta de bebidas alcohólicas.

Es más, quieren cerrar las puertas de sus restaurantes a las dos de la mañana, cuando menos, convirtiéndose los lugares en cantinas. De hecho, muchos de estos establecimientos son restaurante-bar…Esa es la inconformidad…y tienen razón. Sin embargo, todos sabemos que esta es una situación de emergencia en donde se siguen registrando más contagios y muertes de la pandemia del Coronavirus y hay que cuidad la saludad de todos los sonorenses. Esto está claro…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.