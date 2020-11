Los muertos y contagios de Covid no deben de contarse como si fueran naranjas

Me preocupa que los muertos y los nuevos enfermos de Coronavirus los cuenten como si fueran naranjas y que cada día nos acostumbremos más a estos conteos, hasta pareciera que no se estuviera haciendo nada para combatir la enfermedad por parte de las autoridades. El Gobierno solo habla de evitar el mal lavándose las manos muchas veces al día, usar el cubrebocas, no saludar de mano, ni de abrazo, ni de besos en la mejilla y mantener la sana distancia.

Lo delicado del asunto es que ya se le perdió el miedo a la enfermedad, a pesar de tantas muertes y enfermos que ha dejado este mal, porque las medidas sugeridas no han surtido efectos, por lo que es necesario que se haga algo más por parte de la secretaría de Salud. No es posible que personas que se cuidan de más resulten afectadas. No salen de casa, no saludan a nadie y hasta ellos llega la enfermedad. Los padres de familia ya no ven a sus hijos y nietos y el mal les llega.

La situación es muy difícil y delicada como para tener abiertas las puertas en muchos establecimientos no prioritarios; debe regresar el Quédate en casa, por el bien de todos. Los empresarios están presionando mucho para abrir sus negocios por cuestiones económicos, pero primero es la salud de los sonorenses. Además, muchas las personas no guardan las medidas sanitarias mínimas por muchos motivos, entre ellos, buscar el sustento familiar, para sobrevivir.

Evaluará Comité Municipal de Salud restricciones establecidas por Consejo Estatal de Salud

Por su parte la presidenta Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, señaló en un comunicado que “El escenario que vivimos nos debe enseñar a tomar decisiones en conjunto”, a propósito de las medidas de restricción de actividades económicas dadas a conocer por el Gobierno del Estado de Sonora.

La munícipe capitalina llamó a la reflexión respecto a que el escenario actual es distinto al que en su momento obligó a tomar medidas drásticas para la restricción de movilidad y en actividades económicas no esenciales, ya que en ese momento las cifras de contagios, defunciones, ocupación hospitalaria y saturación en los servicios funerarios así lo ameritaban.

“Con los mismos datos de la Secretaría de Salud: no tenemos un repunte. Si no hay un repunte, y estamos en semáforo amarillo, yo no estoy de acuerdo en que se tomen medidas para cerrar la economía de miles y miles de familias de Hermosillo”, insistió.

Llamó a tener en cuenta la grave afectación que se verían obligadas a enfrentar todas esas personas cuyos ingresos dependen de las actividades que se pretenden cerrar, cuando no existe el escenario de una curva ascendente en las cifras de contagios de Covid 19.

La alcaldesa anunció que en el contexto de esta realidad sesionará el Comité Municipal de Salud, cuyos miembros valorarán el conjunto de disposiciones para la restricción de actividades que el Consejo Estatal de Salud emitió la semana pasada, y se tomarán las decisiones que el órgano colegiado juzgue convenientes, en ejercicio de sus facultades.

Cuenta Salud Sonora con programa de acompañamiento telefónico emocional

La ansiedad que una persona experimenta por salir, ir a fiestas y retomar su vida social puede salirle cara, ya que al exponerse a contagiarse de COVID-19, pone en riesgo de contagia a los suyos, expresó Enrique ClausenIberri.

Tras confirmarse 11 defunciones más y 81 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud en Sonora detalló que se han apoyado a más de cinco mil personas con atenciones psicológicas a través del 9-1-1 y de la Línea de Salud Emocional 6629-37-65-19 durante la contingencia por este virus.

“Son personas que, como muchos, han tenido pensamientos inusuales, que pueden ser trastorno de ansiedad, depresión, incertidumbre, que se han dado por la separación de los seres queridos, por sentir que han perdido la libertad, por haber estado enfermos, por perder a algún familiar. Para ellos o para ti, que sientes alguno de estos síntomas, hemos preparado un acompañamiento telefónico que brinda soporte emocional a quien lo necesite”, comentó.

En esta línea telefónica, explicó, hay personal especializado y capacitado para dar apoyo psicológico; por lo que la persona que se comunique tendrá una respuesta humana, un hombro, un oído, personas cuidadosas y pacientes que ayudarán a mejorar esta situación.

“Si tienes ansiedad, tristeza constante, incertidumbre o notas comportamientos extraños, marca con confianza al 9-1-1 para ser escuchado y apoyado nuestro personal, que te pueden ayudar a superar este momento difícil; hoy es el día en que puedes tomarte un momento para escucharte, para saber cómo andas y cómo andan todos en tu casa y en tu familia”, finalizó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

