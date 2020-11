En corto plazo no hay riesgo de saturación en la CDMX por COVID-19, asegura AMLO

Los especialistas serán quienes determinen si la Ciudad de México regresa nuevamente a Semáforo Rojo por COVID-19, enfatizó López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el corto plazo no hay riesgo de saturación hospitalaria por COVID-19 en la Ciudad de México.

No hay en el corto plazo un riesgo de saturación en la Ciudad de México.

Hay camas, hay equipos, hay médicos. Desde luego, no queremos que la gente se enferme y vaya a los hospitales. Lo que queremos es que no haya infecciones, que no haya casos por COVID-19″, externó.

Según datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la ocupación en la capital del país es del 65 por ciento en camas de hospitalización general y del 61 por ciento en camas con ventilador.

López Obrador enfatizó en que serán los especialistas en salud quienes determinen si la Ciudad de México regresa de nueva cuenta al semáforo rojo por coronavirus.

Eso lo ven los especialistas, ellos son los que definen.Es muy importante que no nos rebase el número de contagios, que podamos atender a los enfermes”, recalcó.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que se está al pendiente de la situación de la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México y recalcó que “si hace falta” se reforzará.

Con información de López-Dóriga Digital