Detienen por golpeador a Eleazar Gómez

Trascendió que el actor mexicano habría sido detenido en la colonia Nápoles de la Ciudad de México por elementos de la SSC

Trascendió en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que el actor, modelo y músico mexicano, Eleazar Gómez, fue detenido este jueves 5 de noviembre por supuestamente haber intentado estrangular y golpear a su novia, la modelo Tefi Valenzuela.

Exnovio de la también cantante y actriz Danna Paola, Eleazar fue arrestado en la colonia Nápoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ya que vecinos del lugar pidieron apoyo tras escuchar gritos de auxilio por parte de Tefi.

Carlos Jiménez, periodista policiaco mexicano, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la noticia y detalló que elementos de seguridad acudieron al sitio y detuvieron al actor, quien en estos momentos se encuentra en la Fiscalía General de Justicia en la Alcaldía de Benito Juárez.

Hasta ahora se desconocen más detalles sobre la noticia, pero es importante mencionar en el 2017, Eleazar mantuvo una relación con la modelo Vanessa López, quien en ese entonces se armó de valor y en entrevista con el programa matutino Hoy confesó que durante su relación de diez meses con el cantante sufrió violencia física y verbal.

«Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera», confesó para el programa matutino la modelo sonorense.

También, su relación con la cantante Danna Paola, dio mucho de qué hablar.