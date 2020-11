Destacan latinos en los People’s Choice Awards

Los fans disfrutaron de las presentaciones de Justin Bieber, además de Chloe X Halle, en el escenario

Una edición distinta de los People’s Choice Awards 2020, pero aún con el apoyo y aliento de los fans que eligieron a los ganadores de anoche y que disfrutaron de las presentaciones de Justin Bieber, además de Chloe X Halle en el escenario.

Una noche que se pintó latina con los galardones de Sofía Vergara, quien ganó su primer PCA’s en la temporada final de Modern Family, y también, por el reconocimiento especial para Jennifer Lopez por su trayectoria de más de 30 años en la música, actuación y rol de empresaria..

En los reconocimientos a lo mejor de la comedia del 2020 en la televisión norteamericana, «Never have I ever» se llevó el galardón de los People’s Choice Awards como el Mejor Show de Comedia del año.

El premio al Mejor Actor Comediante del 2020, o en este caso actriz de los People’s Choice Awards, fue para Joey King por su papel dentro de la película «El Stand de los Besos 2» (The Kissing Booth 2) y además, anunció la tercera entrega del filme en verano del 2021.

El héroe, ídolo, campeón de la gente, el galardón a la figura humanitaria y en este año es el empresario, director y productor Tyler Perry, por su creación de empleos en distintas localidades y por su apoyo a sus empleados durante la pandemia del coronavirus.

El reconocimiento de la gente, a través de los People’s Choice Awards 2020, a lo mejor de la comedia y sus intérpretes en los Estados Unidos, donde la ganadora fue… ¡¡¡Leslie Jones!!!

¡Imborrable programa! Grey’s Anatomy se lleva el premio de los People’s Choice Awards como el mejor programa televisivo del 2020, al tiempo que su actriz protagonista, Ellen Pompeo, volvió a ganar el PCA por esta memorable producción.

¡Ellen Pompeo! fue la ganadora del premio a Mejor Actriz de Televisión en la edición 2020 de los PCA’s por su rol en Gray’s Anatomy, programa que le ha dado hasta hoy cinco premios. Una favorita de la gente, sin duda alguna.

Jennifer Lopez al recibir el People’s Icon

«Su creencia en mí me motiva. Mi familia, mis amigos, mis hijos y mis fans, que me han ayudado a levantarme cuando no podía. Hago mi trabajo como vivo mi vida; con amor. Hago música, actuaciones, con la intención de regalar un poco de alegría.

«He visto y he aprendido mucho. Como latina, como mujer, debemos trabajar doble para conseguir las oportunidades… Ahora, aquí estoy muy agradecida sabiendo que mi éxito se mide por el amor que siento de ustedes».

Y dijo en español: «A mi gente latina. a donde quiera que yo vaya, los tengo presente. Es un orgullo representar a la gente latina de todo el mundo».

Un reconocimiento especial en esta edición de los People’s Choice Awards con el galardón de ‘People’s Icon’, Jennifer Lopez es premiada por su carrera en la música, el cine, la moda y belleza.