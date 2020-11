Descontarán 100% de recargos en impuestos estatales durante noviembre

Se busca contribuir a apoyar la economía de los sonorenses

En apoyo a los contribuyentes sonorenses, que por diversas razones no han podido regularizar su situación fiscal, a partir del uno de noviembre, la Dirección General de Recaudación en Sonora pondrá en marcha un intenso programa de descuentos de 100 por ciento en recargos de impuestos y derechos estatales.

El titular de la dependencia, Alejandro García Rosas, indicó que dichos descuentos se mantendrán hasta el 31 de diciembre y permitirán a los sonorenses que por diversos motivos, ya sea debido a la contingencia por Covid-19 o cualquier otra circunstancia no han realizados sus pagos, se acerquen a aprovechar este descuento.

Agregó que además de los adeudos vehiculares 2020 y los de años anteriores, cuentan con este beneficio del 100 por ciento de descuentos en recargos, los convenios estatales vigentes, el impuesto sobre nómina, impuesto sobre hospedaje, los derechos e impuestos de transportistas así como la revalidación y canje en licencia de alcoholes para que los sonorenses tengan la oportunidad de ponerse al corriente sin pagar recargos.

“La mayoría de nuestros trámites se pueden efectuar en línea sin acudir a una agencia fiscal, por lo que siempre hago la súplica para que los contribuyentes utilicen nuestras plataformas a distancias, como son el portal www.hacienda.sonora.gob.mx; la aplicación móvil, Recaudación Sonora, o llamen al call center 800 312 70 11”, puntualizó García Rosas.

En caso de ser necesario acudir a una oficina fiscal, el director general señaló que se atiende al contribuyente mediante el esquema de citas exclusivamente en horarios de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas en todas las agencias y sub agencias fiscales.

Además, para dar más opciones a los contribuyentes, se implementó el sistema de horarios los sábados en San Luis Rio Colorado, Caborca, Nogales, Santa Ana, Puerto Peñasco Cananea, Agua Prieta, Hermosillo Cum, Hermosillo Parque Industrial, Guaymas, Empalme, Cd. Obregón 5 de Febrero, Navojoa y Huatabampo de 9:00 a 13:00 horas.

Los descuentos, explicó, vienen de forma automática en el sistema por lo que se reitera la opción de pago en línea además de las diversas opciones, como son comercios, ya sea tiendas de conveniencia, gasolineras, supermercado y demás, con la seguridad de que su pago se verá reflejado de forma inmediata subrayó el funcionario estatal.