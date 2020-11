Derrocha glamour Salma Hayek con traje de baño y joyas de lujo

La actriz mexicana se puso un traje de baño muy elegante acompañado de varias joyas y un sombrero con los cuales presume su estilo de vida

Salma Hayek de 54 años de edad de nuevo pone a temblar las redes sociales, pues decidió ponerse su ya famoso traje de baño para dar de que hablar entre sus millones de fans, pues a la artista le encanta verse de impacto y lo logró con la foto la cual alcanzó más de un millón de likes dejando en claro que sabe desatar la locura.

En la foto Salma Hayek aparece como una verdadera diva pues se le ve con su traje de baño de una sola pieza, además lejos de verse exagerada o presumida decidió ponerse unos joyas al parecer de oro, se trata de un par de brazaletes y unas coquetas muy elegantes, las cuales hicieron juego con unos lentes de sol y para finalizar se puso un sombrero con el que complemento su outfit playero.

Por si fuera poco Salma Hayek hace unos días dijo que sentía nostalgia por la llegada de la Navidad, ya que este año no podrá ver a varios de sus amigos debido a la pandemia de coronavirus, por lo que mostró su sentir en Instagram donde sus fans trataron de hacerla sentir bien.

«Ahora que se acercan las navidades, más que nunca me gustaría clonarme para poder estar con la gente que quiero, que vive tan lejos y tan separados. Pensando en ustedes», escribió Salma Hayek en la foto la cual fue muy comentada, pero para que Salma Hayek no se sintiera mal, pues no quieren ver a la actriz decaída, ya que la pandemia está afectando a todos.

Cabe mencionar que la carrera de Salma Hayek empezó desde muy abajo, es por eso que millones admiran la manera en que triunfó en Hollywood.