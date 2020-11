Denuncia Trump fraude sin ofrecer pruebas durante mensaje por televisión

Varias cadenas televisivas dejaron de transmitir ya que no aportó pruebas de su dicho

El Presidente estadounidense, Donald Trump, denunció sin pruebas un fraude en las elecciones y aseguró que ha ganado en varios estados, pese a que el conteo en entidades clave en algunos lo contradice, y en otros aún no termina.

«Si cuentan los votos legales, gané fácilmente», dijo el Mandatario. «Estábamos ganando en todo, pero nuestra ventaja se desvaneció milagrosamente», señaló, pese a que el conteo de votos por correo ya se preveía.

«Lo predije, he estado hablando mucho de ello», dijo en referencia a sus denuncias de fraude en el correo, que ha ofrecido sin pruebas desde que comenzó la campaña.

«Gané Pensilvania muy fácilmente», señaló, pese a que el conteo no ha terminado en esa entidad. También aseguró que ganó Wisconsin, aunque el conteo favorece a JoeBiden.

También afirmó que los republicanos retuvieron el Senado, aunque dos carreras en Georgia aún no se definen.

Además, afirmó que no hay observadores republicanos en los centros de conteo en lugares como Filadelfia, pese a que las autoridades electorales y reportes de prensa lo desmienten.

En tanto, el Mandatario criticó a las encuestadoras, al asegurar que hubo una gran «ola roja (republicana)», y no demócrata, como se prevía.

«Finalmente creo que los jueces van a tener que decidir. Hay muchos trucos en nuestro país y no podemos aguantarlo».

Hasta el momento, AP proyecta al menos 264 votos en el Colegio Electoral para Biden, con lo que sólo necesitaría ganar cualquiera de los otros estados en disputa para obtener la elección.

Sin embargo, algunos medios no han proyectado un triunfo de Biden en Arizona pues el conteo sigue y Trump podría reducir su margen, al punto de ganarlo. Eso pone la ventaja de Biden en sólo 253 votos, por lo que necesitaría ganar en otros dos estados.

Suspenden televisoras transmisión

Varias cadenas de televisión, incluyendo ABC, CNN, MSNBC, PBS y Univision, suspendieron o interrumpieron la transmisión del mensaje del Presidente Donald Trump por falsedades que dijo sobre la elección.

Durante su mensaje, el Presidente dijo que él y los republicanos habían ganado elecciones estatales que aún no terminan o donde el conteo oficial favorece a los demócratas, que había fraude masivo y aseguró que los centros de conteo de voto no tienen observadores republicanos, aunque las autoridades electorales y órdenes de jueces lo desmienten.

El periodista Jorge Ramos dijo al aire que dejarían de transmitir porque el Presidente no está aportando pruebas.