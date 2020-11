Dejarán de cobrar permiso para realizar fiestas

A partir de enero próximo dejará de aplicarse el cobro por el trámite de permisos para fiestas en domicilios particulares o eventos sociales, así quedó establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2021, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este derecho o impuesto.

La Tesorera Municipal, Lizbeth Gardner Ortega, explicó que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), emitió un oficio el pasado 6 de noviembre, donde se declara invalido diversas disposiciones en las que se establece el cobro de derechos por expedición de autorizaciones para la realización de fiestas o manifestaciones, como el caso de la Expogan, por considerar que el cobro por esos conceptos carece de fundamento constitucional.

Esto aunado a que vulnera el principio de proporcionalidad en materia de derechos, al no existir relación entre el costo de servicio y el costo que representa para su presentación para el estado, por lo que se modificó la Ley de Ingresos antes de pasarlo a Cabildo.

«El día 22 de septiembre el Congreso del Estado decidió que, en base a la controversia planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones de las leyes de ingresos de algunos municipios del estado de Sonora en su ejercicio fiscal 2020 se hicieran algunos cambios», dijo Gardner Ortega.

Por consiguiente, se invalidó el cobro de pago de derechos o permisos para fiestas y realización de manifestaciones.

«Entonces ya no se van a cobrar, ya quedó en la Ley de Ingresos, se realizó inmediatamente la modificación, y a partir del 2021 ya no se cobrarán los permisos para fiestas, sin embargo, los ciudadanos deben seguir respetando los horarios que establece el reglamento y mantener la armonía con los vecinos», afirmó.

La funcionaria municipal señaló que personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, a través de la Secretaría del Ayuntamiento se encuentra definiendo los procesos para que se tramiten permisos sin costo, y de esta manera los ciudadanos puedan comprobar que tienen autorización en caso de reporte.

Aclaró que el cobro del trámite de permisos para fiestas particulares o en salones de eventos sigue vigente este 2020, y dejará de aplicarse el próximo año.