Definen repechaje del Guardianes

Disputarán uno de los cuatros boletos para los Cuartos de Final de la Liguilla

Con la Fase Regular del Guardianes 2020 resuelta, Monterrey, Tigres, Guadalajara, Pachuca, Santos, Necaxa, Toluca y Puebla tendrán poco más de 13 días para prepararse y disputar el Repechaje, que entregará cuatro boletos a los Cuartos de Final de la Liguilla.

Tras los resultados de la Fecha 17, el Repechaje quedó de la siguiente forma: Monterrey vs Puebla, Tigres vs Toluca, Guadalajara vs Necaxa y Santos vs Pachuca.

Los duelos se jugarán a partido único y en caso de igualar en el marcador, la eliminatoria se definirá en tanda de penales, sin tener que disputar tiempos extra.

La reclasificación se celebrará los días 21 y 22 de noviembre, aún con horarios y arbitraje por definir. Los equipos que ganaron la condición de local, al estar mejor ubicados entre el lugar 5 y 12, también podrán elegir el horario y día de sus encuentros.

Tras resolver el Repechaje, los cuatro clasificados se unirán a los punteros León, Pumas, América y Cruz Azul, escuadras que se ganaron su derecho a disputar los Cuartos de Final de forma directa, tras culminar entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.

A diferencia de los clubes que disputarán el Repechaje, las escuadras que ya están en Cuartos de Final deberán esperar 16 días para entrar en acción, ya que los partidos de ida de los Cuartos de Final arrancarán hasta el 25 y 26 de noviembre.