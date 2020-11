Crece positividad de Covid-19 en Sonora

Este lunes se informaron cuatro decesos y 161 nuevos casos para totalizar tres mil 193 defunciones y 38 mil 835 personas, informó el Secretario de Salud, Enrique Clausen

En los últimos días la positividad de contagios por covid-19 creció en promedio 22.5 por ciento y en algunos municipios hasta en 50 por ciento, si no se toma esto como una fuerte advertencia habrá consecuencias lamentables, indicó el Secretario de Salud, Enrique ClausenIberri.

Tras informarse este día cuatro fallecimientos más y 161 nuevos casos de la enfermedad en la entidad, señaló que debido a que muchas personas se relajaron con las medidas sanitarias al irse a fiestas, o de paseo a la playa o a los pueblos, el virus no se relajó y esperó paciente para atacar, para aumentar el número de contagios en la entidad.

“La positividad de contagios creció un 22.5 por ciento en el Estado y en algunos municipios hasta en un 50 por ciento, y si no tomas esto, si no tomamos todos esto como un llamado muy fuerte de advertencia, vamos a tener más contagios, más muertes; encerrados y con más hogares destrozados. Si no tomamos esto en serio, lo vamos a volver a lamentar todos, estamos a tiempo para poder pensar en pasar una navidad en familia.”, dijo.

Este lunes, seis pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 33 mil 677 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron cuatro decesos en tres hombres y una mujer, en dos residentes de Guaymas y dos de Cajeme, acumulándose 3 mil 193 decesos.

Este lunes, se registraron 161 nuevos casos por Covid, en 86 mujeres y 75 hombres, para un total de 38 mil 835 casos en la entidad, 68 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 41 de Cananea; 12 de Huatabampo; siete de San Luis Río Colorado; siete de Agua Prieta; cinco de Nogales; cinco de Magdalena de Kino; cuatro de Cumpas; tres de Santa Ana; dos de Nacozari de García; dos de Guaymas; uno de Bacoachi; uno de Fronteras; uno de Moctezuma; uno de Puerto Peñasco y uno de Cajeme.

Además, se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niñas y un niño, acumulándose 771 en total; no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; 15 de los 161 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se tiene 21 por ciento de ocupación hospitalaria en instituciones públicas y 54 por ciento en instituciones privadas; se han realizado 68 mil 758 pruebas; se han confirmado 38 mil 835 casos y se han descartado 29 mil 923; 11 mil 744 casos con cuadros leves; mil 745 activos y 9 mil 999 concluyeron su seguimiento; 23 mil 678 pacientes se han curado y 220 pacientes se encuentran hospitalizados, 79 de ellos estables, 116 graves y 25 críticos.