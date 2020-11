Confiesa Miley Cyrus recaída en su adicción al alcohol

La joven cantante estadounidense reveló que su problema es que cuando bebe, se vuelve una persona muy impulsiva y toma decisiones sin pensar

Con motivo del lanzamiento de su séptimo álbum de estudio «Plastic hearts», la cantante estadounidense Miley Cyrus tuvo una charla con Apple Music donde además de hablar de su nueva música, reveló que a raíz de la pandemia tuvo una recaída en el acohol.

«No puedo sentarme aquí y decir: ‘he estado sobria’, como mucha otra gente, he recaído durante la pandemia. Ahora sí llevo dos semanas sobria, he asumido lo que ha pasado; no hay que enfadarse con uno mismo, solo preguntarse qué ha pasado».

La también actriz quien hace unos años dio vida a Hannah Montana, en el exitoso show de Disney Channel, explicó que no es que ella tenga un problema con la bebida, «mi problema es que cuando bebo me vuelvo muy impulsiva y tomo decisiones sin pensar».

Actualmente la hija del cantautor Billy Ray Cyrus tiene 28 años de edad y considera que este 2020 ha supuesto para ella un punto de inflexión.

«Los últimos años han sido un caos, me di cuenta además de que tenía 27 y que tenía que cambiar, hemos perdido a muchos artistas a esa edad, o pasaba página o me quedaba ahí», expresó.

En una entrevista para la revista Vanity Fair, contó que llevaba seis meses sobria: «después de estos últimos meses, creo que es muy importante para mí estar sobria, quiero de verdad limpiarme de problemas».

Asimismo la cantante de éxitos como «Wrecking ball» manifestó a la revista antes mencionada: «al principio lo hice por la operación, después me di cuenta que mi familia ha arrastrado problemas de adiciones y salud mental que he ido heredando.

«Es duro, porque la gente cree que si estás sobrio no eres divertido, pero quiero despertarme por las mañanas con energía, no con la cabeza nublada», aseveró.