Colapsan manifestantes el tráfico vehicular frente al Palacio Municipal

Representantes de diferentes gremios y giros comerciales, como músicos, propietarios de bares y cantinas, operadores del transporte público y maestros realizaron un masivo mitin

Representantes de diferentes gremios y giros comerciales, como músicos, propietarios de centros nocturnos, bares y cantinas, operadores del transporte público, antorchistas y maestros, se manifestaron ayer frente a los palacios de Gobierno y Municipal por cuestiones laborales y por las medidas de restricción por el Covid-19.

Fue alrededor de las 10 de la mañana que empezaron a llegar los manifestantes a la plaza Zaragoza, donde también desde hace varias semanas permanecen en plantón los operadores del transporte público de Hermosillo que exigen el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, así como antorchistas y maestros que demandan servicios básicos, becas, obras de infraestructura y plazas para docentes.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música de Hermosillo-CTM sección 124, Carlos Armando Biebrich Téllez, consideró injustas las restricciones aplicadas por el Consejo Municipal de Salud respecto a los horarios para trabajar durante esta pandemia, ya que la mayoría de sus eventos son nocturnos.

Los manifestantes exigieron a las autoridades la revocación de las medidas de restricción implementadas desde el 2 de noviembre y que limitan los horarios para la celebración de eventos sociales, así como aforos.

Indican que representa un fuerte golpe a sus ingresos y la economía de las familias que dependen de eso y que apenas empezaban a recuperarse luego de siete meses inactivos por la pandemia.

Bloquean el bulevar Hidalgo

Incluso los quejosos bloquearon el bulevar Hidalgo con pancartas y vehículos por más de una hora, por lo que elementos de Seguridad Pública desviaron a los automovilistas por rutas alternas para evitar cuellos de botella.

«No es posible que nos consideren los culpables del incremento de los casos de Covid-19, que según por las fiestas y reuniones sociales; sabemos perfectamente bien que es totalmente falso porque para empezar los resultados que se están dando del Covid mediante esas pruebas no corresponden al tiempo que se nos activó con los eventos al 30 por ciento de aforo en lugares cerrados, y al 50 por ciento en lugares abiertos, además de que no tenemos ni dos semanas activados con esa reglamentación», expuso.

Lo mismo ocurre con los bares, centros nocturnos y cantinas que se ven afectados por los horarios y un posible cierre por el rebrote de contagios de Covid-19.

«Fuimos los últimos en abrir en esta pandemia luego de estar seis meses cerrados, y ahora nos quieren cerrar otra vez y no es justo, somos muchas las personas que dependemos de estos trabajos y hemos cumplido con los protocolos sanitarios al pie de la letra.

«Estamos exigiendo que revoquen las restricciones implementadas por el Comité Intersecretarial y Municipal de Salud, y que nos dejen trabajar», manifestaron.

Por más de una hora los manifestantes permanecieron en el lugar a la espera de una respuesta por parte de las autoridades; los músicos fueron atendidos por la alcaldesa Celida López quien les aseguró que puede seguir trabajando en esta pandemia por continuar el municipio en semáforo amarillo.

Los operadores del transporte se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobierno, mientras que propietarios de bares, antros y cantinas continuaron su manifestación en las oficinas de la Secretaría Estatal de Salud en el Centro de Gobierno para continuar con sus exigencias.