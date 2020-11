Cierra Coesprisson bares y antros

En las últimas horas intensificó operativos en los establecimientos, donde detectaron que algunos rebasaban el aforo y no aplicaban el distanciamiento, de junio a octubre han cerrado 183 lugares

Para evitar repuntes de contagios de Covid-19, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, (Coesprisson), llevó a cabo operativos en restaurantes, bares y eventos sociales de la entidad, informó Laura Lorena Robles Ruiz.

La Comisionada de la Coesprisson, explicó que se realizó operativo nocturno a nivel estatal en bares, restaurantes, centros nocturnos, antros y eventos sociales aleatorios con la finalidad de constatar la aplicación de los protocolos sanitarios y el límite de aforo permitido.

“Es muy importante que los establecimientos de todos los giros cumplan con las medidas de prevención e higiene para evitar rebrotes por Covid-19 en la población”, declaró.

Mencionó que el operativo inició a las 20:00 horas del sábado y culminó a las 2:00 horas del domingo, realizado en las principales ciudades de la entidad y en las que está autorizada la apertura de este tipo de establecimientos como Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Obregón, Nogales y Guaymas.

Se constató, dijo, el uso de cubrebocas, tapete sanitizante, aplicación de gel antibacterial, sana distancia y que el límite de aforo permitido para cada giro de establecimiento.

Puntualizó que en algunos bares de la entidad se detectó que se rebasaba el 50 por ciento de aforo permitido y que no aplicaban la sana distancia, de 1.5 metros, por lo que se tuvo que proceder a suspensión de actividades.

Recordó que estos operativos iniciaron a partir del mes de junio pasado, con la finalidad de revisar los protocolos de medidas de prevención por la contingencia de Covid-19 para las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en la reapertura económica del estado.

Explicó que suman 10 mil 113 establecimientos evaluados, de los cuales183 fueron cerrados al 27 de octubre, a través de las 14 unidades de control sanitario, con 42 brigadas operativas en toda la entidad.

De los establecimientos visitados, dijo, se encontraron ocho mil 729 que cumplen y mil 384 que no cumplieron con los protocolos mencionados, a estos últimos se les da puntual seguimiento para que subsanen las anomalías detectadas.

En Hermosillo, puntualizó se visitaron: Jakarta Club, Estribor, Nova Ligth Club, BuquiBichi (Blvd. Morelos), Hi Fi, La Verbena, La Mansión, Zoom Bar & Grill y La Chila Cantina, entre otros.

Para finalizar reconoció la importante labor que realiza todo el personal de la Coesprisson, en esta pandemia, ya que durante alrededor de ocho meses han tenido que verificar que establecimientos cumplan con las medidas preventivas de contagios para así, evitar que más sonorenses contraigan el mortal virus.