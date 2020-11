Celebrará Elton John 50 años de carrera

El cantante británico Elton John, de 73 años, lanzará este mes de noviembre un nuevo material con inéditos temas y contenido especial para sus fanáticos

El cantante, compositor y pianista británico, Elton John, lanzará este 13 de noviembre un boxset titulado «Jewel Box», en donde incluirá contenido exclusivo y nunca antes visto para celebrar sus cincuenta años de trayectoria artística, noticia que tiene a todos sus fanáticos muy emocionados e impacientes por tenerla entre sus manos.

De acuerdo con información del video promocional oficial de este artículo, se incluirán 148 canciones, entre inéditas, demos y ya publicadas a través de UMC y EMI.

Este material se dividirá en tres partes: Deep cuts, And this is me y Rarities & B-Faces y estará disponible en forma física y digital.

Serán en ventas individuales o sets de 8 CDs, 4, 3 y 2 LPs. Toda la música recopilada fue curada personalmente por Elton John y contendrá alrededor de 60 canciones inéditas de la primera etapa colaborativa del cantante con Bernie Taupin, poco más de 80 temas que son ya conocidos, así como un libro ilustrado con cine páginas que contienen notas y escritos del mismo Rocket Man.

Este tesoro de colección de Elton John vendrá con un hermoso libro de pasta dura en donde se tendrán ubicados los discos en la parte posterior y todo envuelto en una funda exterior. Cada una de las secciones viene acompañada con nota extensas del cantante, con un comentario en formato track by track para Deep Cuts.

Para adelantar un poco sobre lo que se viene con este magnífico proyecto, el cantante lanzó el tema «Sing me no sad song», un demo inédito que data del año 1969. En Amazon México podemos encontrar el boxset en su edición súper de lujo, que incluye todo lo mencionado anteriormente, en poco más de tres mil 800 pesos.