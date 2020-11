Capturan a presunto violador de Kimberly en Benito Juárez

Leonel “E” es investigado también por disparar contra su víctima

Leonel E, presunto responsable de violación en contra de Kimberly fue detenido por Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los elementos cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación, informó Ulises Lara López, Coordinador de Asesores y vocero de la Fiscalía.

Fue asegurado en avenida Río Mixcoac, colonia San José insurgentes, alcaldía Benito Juárez por haber presuntamente atacado en varias ocasiones a la víctima.

Fue llevado al Reclusorio Varonil Oriente para ser dispuesto ante un juez quien determinará su situación jurídica, informó Lara López.

La joven recibió alrededor de seis disparos en diversas partes del cuerpo durante un ataque en su contra el 15 de septiembre.

Según fuentes extraoficiales Leonel N es ex pareja de la víctima y habría sido agredida por él en varias ocasiones, por lo que sospechan que las lesiones por arma de fuego que sufrió habrían sido su responsabilidad, no obstante, la detención se hizo por el presunto delito de violación.

El atentado en contra de la mujer es investigado por la Fiscalía aunque aún no se relaciona oficialmente a quien pudiera ser responsable.

«Se tiene el antecedente de que la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego el pasado 15 de septiembre razón por la que se inició una indagatoria por el delito de feminicidio en grado de cuyos avances informaremos tentativa», indicó.

Por otra parte, el Coordinador de Asesores y vocero de la Fiscalía informó que fue detenido también Enrique N por su presunta participación en el delito de desaparición de personas por particulares.

Según las investigaciones el 20 de septiembre de este año fue denunciada la desaparición de dos hermanos de 27 y 36 años quienes fueron vistos por última vez después de que salieron de un un bar en la Colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía emitió foto volante de búsqueda así como rastreos.

Agentes de la Fiscalía llevaron a cabo indagatorias y se consiguió una orden de aprehensión.

Fue detenido en la avenida Vasco de Quiroga, colonia Santa Fe y quedará a disposición de un juez para determinar su situación jurídica.

También fue detenido Daniel N, por su probable participación en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravado.

Se presume que se habría llevado a una menor de edad de la Ciudad de México y se la habría llevado a Comitán de Domínguez, Chiapas, donde habría estado incomunicada.