Anuncia Ernesto Gándara que dejará el PRI

Aclara que no rompe con el tricolor ni va a otro partido, sino que busca construir un proyecto de integración de un sólido proyecto de gobierno que le dé sentido a Sonora

El exalcalde de Hermosillo y exsenador sonorense, Ernesto “Borrego” Gándara Camou, anunció anoche su decisión de renunciar hoy a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a fin de encabezar un gran proyecto ciudadano.

A través de un escrito publicado en su cuenta de Twitter, argumentó que su decisión busca permitir que el proyecto por Sonora “tenga la amplitud de expresiones sociales que se requieren para lograr juntos un gran proyecto ciudadano”.

“Con toda claridad, firmeza y contundencia: mi renuncia no es ruptura, no voy hacia ningún otro partido”, puntualizó.

Agregó: “entiendo que un partido político por sí solo no lograría recoger la opinión, el sentir, y las expresiones de todas y todos. No me alejo del PRI, me acerco a la construcción de un proyecto ciudadano donde cabemos todos, me acerco a la integración de un sólido proyecto de gobierno que le dé sentido al crecimiento de Sonora”.

Ernesto Gándara, consideró que esta es la oportunidad de consolidar una gran propuesta con los liderazgos civiles y con los militantes de otros partidos que privilegien el mejor proyecto que podemos formar juntos, que es Sonora.

Argumentó que por esas razones decidió participar en una nueva propuesta para Sonora, que no sea de un solo partido, “tiene que ser algo más amplio, incluyente, con destino y con rumbo. Que sea para bien de todas y todos los sonorenses”, concluyó.