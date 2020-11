Ampliarán rutas de recolección de basura

Entre cuatro y seis rutas se agregarán el próximo año al servicio de recolección de basura, debido al crecimiento urbano de la ciudad, informó Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales recordó que este 2020 se abrieron cinco rutas en diferentes sectores de la ciudad como Pueblitos, Puerta Real, Nuevo Hermosillo, bulevar Quiroga y Camino del Seri, donde anteriormente no era posible prestar el servicio, debido a las condiciones del terreno, y el próximo año se sumarán más.

Indicó que actualmente se cuenta con 112 rutas y se trabaja de la mano con la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), para el raspado de calles no pavimentadas para poder otorgar el servicio de recolección.

«Hay un crecimiento natural que se da de cuatro a seis rutas al año que son en nuevas colonias, estamos hablando de cinco mil a seis mil viviendas al año de nuevo servicio», dijo Barraza Almazán.

En cuanto a la zona rural de Hermosillo, el funcionario comentó que hasta el momento no ha habido necesidad de agregar más rutas, solo se van a sumar mil domicilios de la comunidad Triqui, en el poblado Miguel Alemán a partir de diciembre próximo.

«Nunca se les ha prestado el servicio en ese sector, entonces ahorita se está trabajando con Cidue en el raspado de calles para poder brindar el servicio», comentó.