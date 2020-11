Alerta por fraudes durante el Buen Fin

Instan a revisar las páginas de los negocios publicados en Facebook y otras plataformas sobre todo las que piden depositar en tiendas de conveniencia

Alerta la Unidad Cibernética de Sonora a la población para que no sea víctima de fraudes en la próxima edición del programa Buen Fin, tener cautela al comprar en línea con ofertas de productos con precios demasiado bajos, informó Diego Salcido Serrano.

El director de la unidad perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado comentó que del 9 al 20 de noviembre se llevará a cabo el programa y en esta ocasión por la pandemia se recurrirá mucho al comercio digital, para evitar aglomeraciones en los establecimientos.

Se exhorta a los compradores a tener cuidado al revisar las páginas de negocios publicadas en Facebook, aunque señalan que tienen hasta 400 mil seguidores muchas de ellas son falsas, es preferible recurrir a cadenas comerciales reconocidas, anotó el funcionario estatal.

“Se dedican a estafar gente, por lo regular estas páginas ofrecen productos muy atractivos, novedosos y con precios demasiados bajos que no pueden ser cierto. La gente cree que se llevará una buena oferta”, abundó.

Se debe poner en duda desde que se pide depositar en una tiende de conveniencia como Oxxo, se supone que si son empresas legales debe tener un pago más eficiente y seguro, resaltó.

“Ellos envían una ficha de pago al supuesto comercio donde hicieron la compra y una vez hecho los estafadores bloquean y no hay comunicación, el usuario está bloqueado y no puede reportar, en Facebook le dicen que harán una investigación pero requiere su tiempo”, dijo Salcido Serrano.

Entre las recomendaciones para no ser defraudados resaltan no dar datos personas, activar la banca digital que tengan notificación en línea, usar tarjetas digitales a través de la banca electrónica se puede generar una ligada a la de débito y usurarla para un solo pago y después desecharla, y no hacer compras con dinero utilizando las redes de WiFi públicas, precisó.