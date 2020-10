Vence Heat a Lakers

Jimmy Butler fue el héroe al anota 40 puntos en el tercer juego de la final de la NBA en la que el equipo de Los Ángeles lleva dos triunfos

Jimmy Butler le puso sabor con 40 puntos a las Finales de la NBA.

Al Heat no le pesó que tuviera de nuevo dos de sus titulares fuera por lesión, pues Butler guió a Miami a una victoria de 115-104 sobre los Lakers en la burbuja con un triple doble, pues Jimmy agregó 11 rebotes y 13 asistencias en casi 45 minutos sobre la duela.

Miami salió a jugársela y a evitar un 3-0 que los hubiera puesto prácticamente en la lona, pues ningún equipo se ha levantado de tal déficit en unas Finales, y ahora buscan ser el quinto equipo que se quita una desventaja de 2-0.

La clave fue los problemas de faltas en los que se metió Anthony Davis desde el primer cuarto, algo que supo aprovechar el Heat para agarrar ritmo.

Davis apenas sumó 15 puntos, mientras que LeBron James tuvo 25 tantos, 10 rebotes y ocho asistencias, pero el «Rey» no pudo solo con el equipo.

El Juego cuatro será mañan de nuevo en esta sede, y Miami fungirá como en el tercer partido como «local» administrativo.

Miami espera ya contar para el próximo duelo con BamAdebayo y GoranDragic, quienes se lesionaron en el primer juego de la serie y serán una inyección para los de Florida en la duela.

«No siento que estemos preocupados. No estamos preocupados. Sabemos que podemos jugar mucho mejor. Tenemos otra oportunidad de tomar la delantera el martes», comentó James tras el partido.