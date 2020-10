Suspenden ingreso de aficionados a estadios de la LMP

Con el fin de proteger la salud de la población sonorense, y como medida preventiva ante un rebrote de contagios por Covid-19, los integrantes del Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica en el estado determinó suspender la autorización para el ingreso de público a los estadios de beisbol de Sonora.

El vocero del Órgano Colegiado Intersecretarial, Jorge Vidal Ahumada, señaló que los integrantes de este órgano en pleno indicaron que la determinación se tomó este sábado, por recomendación de la Secretaría de Salud como medida necesaria para evitar contagios por Covid-19 y estableció que la medida es aplicable a los tres estadios ubicados en las ciudades donde se desarrollan juegos de la Liga Mexicana del Pacífico: Hermosillo, Obregón y Navojoa.

Los integrantes del Órgano Colegiado Intersecretarial refirieron que en el juego inaugural celebrado el pasado jueves en Ciudad Obregón, hubo un evidente incumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para permitir el acceso al público en los juegos, y en virtud de que esto representa un riesgo para las y los sonorenses de que se incrementen los contagios por Covid-19, se determinó cancelar la autorización.

Señalaron que se pudo observar claramente que los aficionados no cumplieron con las medidas obligatorias, como el uso correcto del cubreboca, ni mantener la sana distancia, lo que eleva el riesgo de que se presenten rebrotes por Coronavirus.

Por lo tanto, el Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica acordó suspender el ingreso de aficionados a los parques de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, como sucede en los estadios de Guadalajara, Monterrey, y Mexicali donde no se permite el acceso de los aficionados a los juegos de beisbol.

Reiteran no bajar la guardia

Vidal Ahumada señaló que este organismo determinó que si bien Sonora se encuentra en color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional, se requiere no bajar la guardia en lo que respecta a medidas preventivas, ya que de celebrarse eventos donde se presente una concentración masiva de personas, sin los protocolos de sana distancia, se puede dispersar fácilmente el contagio.

El acuerdo hace también un llamado a la ciudadanía sonorense para que no relajen las medidas preventivas como el uso de cubreboca, mantener sana distancia y lavado frecuente y adecuado de manos, ya que al no existir todavía una vacuna para hacer frente a este virus, estas son las medidas más efectivas para evitar su propagación.

Con base en las estadísticas que diariamente informa la Secretaría de Salud, se sabe que Hermosillo, Cajeme y Navojoa, donde se llevan a cabo juegos de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, se ubican en los primeros lugares de casos registrados desde el 16 de marzo en que se presentó el primer contagio en la entidad, por lo que es necesario seguir manteniendo en estos municipios las medidas de prevención.