Suman tres mil 114 decesos por Covid

Ante el repunte de casos por Covid-19 que se están dando en otras regiones del mundo, en Sonora se deben de reforzar las medidas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, y guardar una sana distancia para hacer frente a la propagación del virus, destacó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora mencionó que en algunos países de Europa se han estado superando los records de contagios en un solo día desde que inició la pandemia para ellos, hecho que se debe de tomar como un ejemplo para evitar que en el estado se presente la misma situación.

“Como te digo, lo que está pasando en Europa no es algo que está pasando allá, en un lugar lejano, es algo que está pasando aquí, a la vuelta de la esquina, es algo que debe preocuparnos, y mucho, porque la pregunta no es si a nosotros también nos va llegar el rebrote, sino más bien cuándo nos va a volver a atacar el Covid con su fuerza cruel y despiadada”, indicó.

Clausen Iberri pidió a la población a evitar salir a sitios donde haya una alta concentración de personas o a centros recreativos, ya que el repunte de casos por Covid-19 pudiera llegar antes de lo esperado.

“Te seguiré insistiendo en que no salgas, porque no salir es salvar vidas, empezando por la tuya, así que por favor: no te vayas de fiesta, no salgas por salir, protégete, usa cubrebocas, mantén limpias tus manos, guarda distancia, evita aglomeraciones y los lugares mal ventilados”, señaló.

Este día se confirmaron 14 decesos por Covid-19, en 10 hombres y cuatro mujeres, residentes de: Guaymas y Navojoa cuatro cada uno; Cajeme dos; San Luis Río Colorado, Caborca, Etchojoa y Naco uno cada uno; acumulándose tres mil 114 defunciones.

Se sumaron 107 nuevos casos por Covid-19, en 64 mujeres y 43 hombres, acumulándose 37 mil 93 en total, residentes de: Hermosillo 50; Cajeme 25; Nogales seis; Navojoa, Caborca, Guaymas y Empalme cuatro cada uno; San Luis Río Colorado tres; Etchojoa dos; Baviácora, San Ignacio Río Muerto, Bácum, General Plutarco Elías Calles y Naco uno cada uno.

Además se confirmaron dos casos pediátricos en un niño y una niña, acumulándose 731 en total, y se contabilizaron dos casos más en mujeres embarazadas, alcanzando un total de 266.

A la fecha se han recuperado 32 mil 569 personas de Covid-19 en Sonora, mientras que la ocupación hospitalaria es del 17 por ciento en instituciones públicas y del 59 por ciento en instituciones privadas.