Suman dos mil 900 muertes por Covid-19 en Sonora

Además los contagios acumulados ascienden a 33 mil 416 casos

Hacer de las medidas y protocolos sanitarios una rutina, es fundamental para hacer frente a la pandemia contra el Covid-19, sobre todo aquellas personas que por trabajo tienen que salir frecuentemente de la ciudad, enfatizó Enrique ClausenIberri, tras informarse que este día se confirmaron tres decesos y 128 nuevos casos de la enfermedad.

El secretario de Salud indicó que es necesario que durante la ida y al regreso del viaje laboral, tomen medidas para protegerse y proteger a los demás del Covid-19, como el uso de cubrebocas y evitar el contacto cercano y mantener una distancia de al menos dos metros con otras personas que no vivan con usted.

“Es indispensable que siempre te laves las manos, hazlo con frecuencia. Si no tienes a la mano donde hacerlo, puedes usar desinfectante de manos, siempre evita el contacto con personas enfermas, y en todo momento evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, puede oírse complicado recordar tantas cosas, pero si lo hacemos parte de nuestra rutina podemos ganarle la batalla a este maldito virus que no se ve que nos quiera dar descanso. Hoy te comparto estos consejos útiles, no para que te los guardes, sino para que nos ayudes a difundirlos con tus compañeros de trabajo y con tus familiares, en tus manos está que derrotemos al Covid-19”, dijo.

Este miércoles, siete pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 29 mil 705 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron tres decesos en tres hombres, residentes de Hermosillo, Caborca y Nogales, acumulándose dos mil 900 defunciones.

Además, se registraron 128 nuevos casos en 74 mujeres y 54 hombres, para un total de 33 mil 416 casos en la entidad, 90 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 11 de Cananea; siete de Etchojoa; cinco de Navojoa; cinco de Cajeme; tres de Benito Juárez; dos de Huatabampo; dos de San Luis Río Colorado; uno de Aconchi; uno de Empalme; y uno de General Plutarco Elías Calles.

Entre los casos se confirmaron seis casos pediátricos, en cinco niñas y un niño, acumulándose 613 en total; este día no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; ocho de los 128 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se tiene un 17 por ciento de ocupación hospitalaria en instituciones públicas y 17 por ciento en instituciones privadas; se han realizado 53 mil 416 pruebas; se han confirmado 33 mil 416 casos y se han descartado 20 mil; se tienen 12 mil 589 casos con cuadros leves; 655 activos y 11 mil 934 concluyeron su seguimiento; 17 mil 771 pacientes se han curado y 156 pacientes se encuentran hospitalizados, 55 de ellos estables, 85 graves y 16 críticos.

Ayer se registraron 44 grados centígrados

Cierra septiembre con temperatura histórica

Durante el recién concluido mes se rompieron récords en siete ocasiones y en tres más se empataron los altos valores

Carmen Chávez Mada

Con temperaturas históricas terminó el mes de septiembre, el calor no cedió ni dio tregua a los hermosillenses, quienes soportaron valores de más de 45 grados centígrados, las cuales en siete ocasiones superaron récords y empataron en tres fechas.

Gilberto Lagarda Vázquez, especialista del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Sonora informó que para cerrar el noveno mes del año, en Hermosillo se registró una temperatura de 44 grados centígrados, superando la marca histórica para un 30 de septiembre que era de 43.5 grados centígrados en el año 1999.

Precisó que desde el año 1961 no se registraban estas marcas históricas en la capital del estado, por lo que fue un agobiante calor para los residentes y visitantes.

La temperatura media de este septiembre fue de 34.2 grados centígrados y el anterior mes más caluroso fue en el año 2010 con una media de 33.4 grados centígrados, apuntó el funcionario federal.

Los días que superaron el récord fueron 4, 6, 16, 17, 28, 29 y 30; en tanto, las marcas que empataron fueron 12, 18 y 19, puntualizó Lagarda Vázquez.