Sin precisar fecha para vacuna contra Covid-19

Mientras no haya vacuna con éxito en la fase III contra el Covid-19 no se puede hablar de una fecha exacta de distribución del biológico, ni periodo de remoción de las medidas de confinamiento, destacó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora comentó que investigadores de distintos países están enfocados en lograr la vacuna contra el Covid-19, pero no será hasta que ésta pase la Fase III cuando se pueda hablar de que se ha conseguido.

Clausen Iberri agregó que México pudiera tener acceso a ocho proyectos internacionales de vacunas, de los cuales tres son de Estados Unidos, uno de Alemania, uno de Gran Bretaña, dos de China y uno más de Australia.

Mencionó que hay instituciones mexicanas involucradas en el desarrollo de la vacuna, entre ellas: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Querétaro, Cinivestav y el Centro de Investigación del Instituto Politécnico Nacional.

“Falta menos, pero todavía hay que ser muy pacientes en este tema, la ciencia en todos los países del mundo está volcada en sacarla lo antes posible”, señaló.

Este sábado se confirmaron siete decesos por el nuevo coronavirus, en cuatro hombres y tres mujeres, residentes de Hermosillo con dos; Puerto Peñasco, Santa Ana, Pitiquito, Caborca y Cananea uno cada uno; acumulándose dos mil 977 defunciones.

Además se sumaron 216 nuevos casos por Covid-19 en 125 mujeres y 91 hombres, acumulándose 34 mil 673 casos en total.