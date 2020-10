Alertan por el uso de cubrebocas

Alertan por el uso de cubrebocas…Quienes sí que están “poniendo el dedo en la llaga”, en cuanto a algo que se ha pasado por alto, son los líderes de los organismos empresariales, como es el implementar una campaña de concientización dirigida a las personas de escasos recursos, sobre la importancia del uso del cubrebocas como una medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. De ese pelo.

Pues aunque se escuche mal, como dijera el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, pero todavía hay sectores de la población, principalmente los de situación de vulnerabilidad económica, que no creen en la pandemia, por no tener la cultura necesaria para comprender la importancia de cuando menos utilizar tapabocas. ¡Tómala!

Y es que a pesar de que en Sonora ya se contabilizan más de 37 mil contagiados con ese virus; rebasándose los 3 mil 100 muerto; mientras que en México sumaban casi el millón, y los 90 mil, respectivamente, pero la cruda realidad es que a pesar de esa mortandad, lo que es en las colonias de la periferia aún se observa a los ciudadanos sin las más mínimas medidas de protección, por lo que así está el potencial foco de infección.

En lo que en parte a influido una verdad de a kilo ventilada por Lira Valenzuela, referente a que en las cruzadas y mensajes preventivos que ha promovido la Secretaría de Salud, engeneral y preferentemente han usado medios como las redes sociales, pasando por alto que hay mucha gente que no tienen acceso a esa información, al no contar con el servicio de internet, lo que ha limitado su efectividad. Ni más ni menos.

Por ese motivo y con la intención de que se llegue a las mayorías, es que trascendiera que lo que son los de la Coparmex, Canaco, Canacope y Canirac, por medio de la Secretaría de Economía ya le hicieron llegar una propuesta al Gobierno del Estado, para que se ponga en operación alguna estrategia a nivel de tiro de precisión, con la mira puesta en asegurar el llegar a ese sector poblacional que aún está en la incredulidad.

Eso si se toma en cuenta que en otras Entidades como la de Oaxaca, ya están sancionando a quienes no se cubren la boca en lugares públicos, al detenérseles y aplicárseles una multa de $150 pesos, que pueden intercambiar por trabajo comunitario, que es algo que aquí ya propusiera el diputado, Luis Armando Colosio, pero que hasta ahora ha quedado en veremos, no obstante y la urgencia sanitaria, y el rebrote que se espera.

Tan es así que lo que es el Consejo Estatal de Salud acaba de determinar una nueva estrategia de prevención que comenzará a aplicarse desde el venidero lunes, y que contempla la suspensión de antros y centros nocturnos; así como horarios para comercios y establecimientos con atención al público, como restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia, a fin de otra vez restringir la movilidad ciudadana. ¡Pácatelas!

Dan trato preferencial a minera$…El que ya es más que evidente, es el trato preferencial que le están dando a las empresas del ámbito minero, con lo que es la creación de la ahora llamada Policía Minera, que estará enfocada en cuidar a ese sector, y para prueba esta que sin hacer mucho ruido acaban de instalar ese nuevo modelo de seguridad de la Federación en la Mina La Herradura de Caborca. ¿Cómo la ven?

Ante lo que se saca por conclusión que de aquí pa´l real a los empresarios mineros ya no les costará esa vigilancia especializada y en exclusiva para ellos, y de la que se jactara el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Fernando Alanís Ortega, al manejar que es producto de la petición que le hicieran al Secretario de “Inseguridad”, Alfonso Durazo, para que protejan a las mina$ del País. De ese tamaño.

Y para que se den una idea de la presencia, costo y alcance que tendrán, cabe resaltar que solamente para lo que es La Herradura desinarán 120 elementos policiales de esos, según esto por los empleos y la derrama económica que genera en esa zona, y a los que vino a instalar uno de los operadores de Durazo Montaño, como es Manuel Espino Barrientos, que cobra como Comisionado del Servicio de Protección Federal.

Porque no obstante y los sonados robos que han sufrido algunos de esos negocios, varios de los cuales han estado como de película, sin embargo el pero radica en que el costo sea con cargo a las mayorías, o “Juan Pueblo”, porque si a esas van, igual deberían formar una Policía Bancaria, que sería de más utilidad para la ciudadanía, por en muchos de los casos ser la que directamente se ve afectada por esos atracos. ¡Mínimo!

Pero “pos” así esta ese proteccionismo para ese rubro privado, con el que habrá que ver si después no “les sale el tiro por la culata”, por la desconfianza que no dejan de causar los policías de cualquier tipo. ¡Ñácas!

“Ponen mala nota” a un agitador…Dan cuenta que al que se sacó una nueva “mala nota”, por estar dando visos de habérsele “botado la catota”, es al profesor y sempiterno agitador del magisterio, David Guadalupe Valenzuela, por cómo ahora está despotricando contra el Gobierno de la 4T y la Reforma Educativa impulsada por “El Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, al que está desconociendo.

Más menos así está esa enésima rebelión del también prófugo del gis y el borrador, como consecuencia de que “le dieron pa´ tras” en sus exigencias de plazas para los que “trae encandilados”, pero además porque pretende decidir a qué docente se las dan, y a quiénes no, en aras de tener un control de las mismas, para después jactarse de que a él se las deben, pasando por alto que AMLO ya ha reiterado que “eso era antes”.

A ese grado es que ha trascendido que David Guadalupe ha querido “salirse del renglón”, o de la norma, al aflorar que ahora no quiere admitir que no puede “brincarse” la Ley para cumplir sus caprichos, de ahí que digan que tendrá que devolverle las entradas a quienes les prometió una base, o placita, y fortuna, y sin hacer exámenes, pues esta vez la condición es el cumplimiento de todos los requisitos habidos y por haber. ¡Zaz!

Con lo que una vez más se está comprobando, y a decir de los que le conocen “sus mañas”, que para lo único que ha servido Valenzuela, es para impartir las clases de “Toma de Calles 1”, “Lloriqueo 2”, y el taller de “Cómo Burlar la Ley”, de ahí por qué los maestros que sí se esfuerzan para lograr mejores plazas, mediante su examen de conocimientos, nomás no han apoyado sus movimientos de protesta. De ese vuelo.

Aunque estilan que “El Lupe” Valenzuela “anda con sus echadas” pa´ver “si pega el chicle”, por la respuesta de la Federación ya haber sido muy clara, de que ninguna plaza para “Profes” se dará en automático, sino que deberán competirlas para elegir a los mejores preparados; aunado a que mientras que esté la actual urgencia de salud sólo asignarán interinatos donde hagan falta, por lo que no saben de dónde saca tal invento. ¡Palos!

Peca de intolerante funcionario …Ahora sí que caras vemos, e intolerantes no sabemos, por la actitud a la defensiva, y hasta con ciertos visos de agresiva, que esta semana asumiera el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, en una entrevista que le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero Reporte 100, porque parecía que no andaba en sus días.

Toda vez que el epidemiólogo de la Secretaria de Salud estatal y uno de los voceros para prevenir el Covid-19, sí que confirmó aquello de que las apariencias engañan, por la pésima impresión que dejara, ante el tono poco amable y hasta con tintes de molestia con el que se expresara y contestara, a la hora en que se le preguntara sobre la Nueva Normalidad que presenta ese padecimiento que está en franco ascenso. ¡Glúp!

Al todo hacer indicar que a Álvarez Hernández por un momento se le olvidó que para eso está, o para para informar y explicar la realidad que prevalece actualmente, por ser una de las tareas por la que le pagan, y muy bien, como lo refleja el que más que dedicarse a orientar la ciudadanía, a partir del espacio radial que le abrieran, por el contrario se puso a debatir con Zúñiga, y con una postura que rayó en lo visceral. ¡Vóitelas!

Así dan cuenta que estuvo el inexplicable actuar del funcionario mecha corta, lo que hace presumir que “ya se le subió” el puesto, a no ser y que ande molesto porque ya “no le han dado juego”, porque últimamente no ha salido en los medios de comunicación, de ahí que en lugar de aprovechar la ocasión, se puso al tú por tú con Juan Carlos, al punto de decirle que si quería hablaban de su “personalidad”, y no como vividor público.

Casi por nada es que el comunicador le cuestionara que si estaba estresado, o cansado, como para tener esa reacción tan inapropiada, y que no venía ni al caso, ante lo que casi le contestó que él respondiera, después de que no ha tenido “vagaciones”, con lo que a querer y no, pero a la postre se confirmó que es un perfil de esos a los que hay que “tratar con pincitas”, por la falta de tacto que denotara. A ese grado.

