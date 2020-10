Volverán a cerrar bares y demás

Volverán a cerrar bares y demás…Por si quedaban dudas de la contagiosa realidad que vivehoy en día Sonora por lo de la epidemia del coronavirus, un mal síntoma más lo representa el dato que acaba de ventilar la Secretaría de Salud federal, de que Hermosillo se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional entre los cinco municipios con más casos confirmados, con casi 17 mil 200, lo que exhibe la alta incidencia que hay.

Toda vez que esta Ciudad del Sol sólo está detrás de la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que es la localidad con más contagiados, la cual hasta ese momento contabilizaba 22 mil 152; seguida de Puebla con 22 mil 33; y ya después la delegación Gustavo A. Madero, con 19 mil 50; mientras que en la Entidad la segunda ciudad con más envirulados es Obregón, con 4 mil 845. De ese pelo.

No obstante y que se aclara queesos registros no son producto de la casualidad, o del porque esta Capital sonorense esté entre las municipalidades más contagiadas, si se parte de que a la par es de las que presenta una mayor movilidad entre sus habitantes, lo que obviamente aumenta el riesgo de transmisión de ese letal patógeno, que en general en el Estado ya sumaba los casi 3 mil 200 muertos; y 37 mil 200 infectados. ¡Ups!

Casi por nada es que la gobernadora Claudia Pavlovich ya diera la vox de alerta, al convocar a sesión urgente al Consejo General de Salud, a fin de definir los protocolos a seguir para tratar de contener un rebrote y así emitir los respectivos lineamientos de sanidad para que los acaten los ayuntamientos, dé esa forma estar en una misma línea preventiva, por cómo los padecimientos han ido en aumento en las últimas semanas. ¡Glúp!

De ahí el porqué de la latente posibilidad de que esta “Capirucha” del amarillo pudiera volver al color rojo, en el Semáforo Epidemiológico, como ya lo hicieran Nacozari de García y Fronteras, si la ciudadanía “no le mete freno” a lo que son las actividades no esenciales, como el andar en la calle por cuestiones no urgentes, sino más bien de relax, esparcimiento y pachanga, cuando la actual emergencia sanitaría no está para eso.

Si se toma en cuenta que con la llegada del invierno se incrementará la peligrosidad del contagio, por ser una época en la que aparecen y circulan otros virus respiratorios como el de la influenza, de ahí el exhorto que ya están haciendo para extremar precauciones y así evitar que cundan esos males, como ya está ocurriendo en Francia y Alemania, donde ya regresaron al confinamiento, el cual durará hasta diciembre.A ese extremo.

Y una prueba más que refleja que ya todo mundo se está preparando para una esperada repuntada, es que hasta los del Isssteson ya pusieron a sesionar permanentemente al Comité de Seguridad en Salud, presidido por el director, José Martín Nava Velarde, teniendo como segundo de abordo al Subdirector Médico, Luis Becerra Hurtado, para redoblar esfuerzos y garantizar la mejor atención en todos los niveles de servicio.

No en balde es que por el incremento del 22.5% de positividad de ya hay de esa contagiadera, es que ya ayer el Consejo General de Salud determinara una estrategia de mitigación a aplicar desde el venidero lunes, y que contempla la suspensión de antros y centros nocturnos; y el volver a establecerse horarios para comercios y establecimientos con atención al público, como restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia.

En tanto que los templos religiosos podrán operar de forma normal y sin restricción de horario, siempre y cuando siga la coloración amarilla, ya que de pasar a naranja deberán cerrar sus puertas, igual que el resto de la operatividad que no es prioritaria, pero mientras continuarán operando a menos de medio brazo. ¡Tómala!

Ya no respeta las canas el hampa…Y para que vean hasta donde está llegando ya la insensibilidad de los delincuentes, para muestra está el que ya ni las canas de las personas mayores están respetando, y una evidencia de ello es el ataque con arma blanca que sufriera una anciana de 71 años de edad, en la colonia Las Quintas, al ser acuchillada por un sujeto que al parecer le realizó trabajos de albañilería en su vivienda.

Por lo que así estuvo esa artera agresión que está de no creerse, en perjuicio de una nana que presentara lesiones en el cuello y varias partes del cuerpo, que por razones que se desconocen le provocara el agresor, presuntamente de aspecto joven, pero aún así a cómo pudo logró llegar hasta la puerta de su casa para pedirle ayuda a los vecinos, quienes al verla herida reportaron el hecho a la línea de emergencia del 911. ¡Vóitelas!

Así que como era de esperarse, una vez que la Cruz Roja llegara y los paramédicos la estabilizaran, tuvieron que trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica, aunque extraoficialmente se maneja que con todo y lo delicada que estaba, ya se encontraba fuera de peligro, en lo que es un alevoso y ventajoso hecho que provocó la indignación ciudadana en general, sobre todo a través de las redes sociales. ¡Palos!

Razón por la cual es que al que más cuestionaran y criticaran, es al Comisario General de la Policía Municipal, Gilberto Landeros Briseño, por como una y otra vez ha dejado mucho que desear la labor preventiva de esa corporación, de ahí la reiterada recomendación que le hicieran, de cuando menos reforzar la vigilancia en las colonias más antiguas, donde habitan principalmente personas de la tercera edad. ¡Mínimo!

Eso por ser el sector poblacional que está más expuesto e indefenso ante la acción de la delincuencia, de ahí que bien harían en hacer más rondines por áreas habitacionales como la del Centenario, Modelo y Centro, entre otras; además de promover una campaña para no contratar a cualquier persona, cuando requieran de algún servicio, sino que antes deberían checar sus antecedentes, para que no pasen esas cosas. ¿Qué no?

¿Triunfa el amor en la pandemia?…Ahora sí que contra todo lo esperado, pero quien vaya que acaba de dar a conocer un revelador dato, es el presidente y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, como es el de que durante el 2020 se han registrado menos de la mitad divorcios que en 2019, aún y cuando se suponía que por la pandemia aumentarían. ¿Cómo la ven?

Ante lo que se deja entrever, que más bien pareciera que el Covid-19 les está dando una nueva oportunidad a las parejas, a la hora condicionarlas para que pasen más tiempo juntas, por aquello de que han tenido que estar confinadas, y con menos posibilidades de convivir en el exterior y con otras personas, lo que hace suponer que eso es lo que ha propiciado el que se den reconciliaciones y menos separaciones. De ese tamaño.

Pues de acuerdo a las estadísticas destapadas por Gutiérrez Rodríguez, resulta y resalta queel año pasado se concretaron 9 mil 170 divorciadas, mientras que en lo que va del presentela cifra era 4 mil 719, lo que representa un bajón de los que dijeron “no más”, al estilo del ex boxeador, Roberto “Manos de Piedra” Durán, lo que se interpreta como que aún en medio de esa enfermedad, pero al final ha triunfado el amor.¡Qué tal!

De ahí que con su perfil directo y coloquial, es que el Don Francisco de la justicia dijera que: “Uno pensaría que por la contingencia y el encierro en casa aumenta el roce interno familiar, pero no, en el caso de Sonora bajó de manera considerable el número de divorcios, vamos arriba con la familia”, ante lo que se concluye que con esos saldos, todo lo que se había dicho anteriormente eran puras meras especulaciones. ¡Órale!

Hasta el clima está muy cambiante…A como han estado los cambios bruscos de temperatura, los que sí que corren el riesgo de destemplarse son los hermosillenses, por como de los récords de calor ahora se pasara a los de frío, luego de que el pasado miércoles el termómetro marcara 8.5 grados centígrados, con los que se superaron los 9 grados registrados en la misma fecha, pero del año de 1970. De ese vuelo.

Lo que explica el porqué de un día para otro las mayorías hayan tenido que “desempolvar” las chamarras y cobijas, y no es para menos, luego del citado registro confirmado por el encargado de meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda Vázquez, quien además precisó que el mayor “frillázo” que se ha presentado en un mes de las brujas, es de 6 grados, el 30 de octubre de 1971.

Razón por la cual es que los de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), de la que es titular Ricardo Vázquez Aguayo, luego luego reaccionaran ante ese repentino cambio climático, y en pleno otoño, procediendo a abrir los 405 albergues con que cuentan, para atender tanto a las personas vulnerables ante esas inclemencias del tiempo, como por las relacionadas con las infecciones del coronavirus. Así la prevención.

Ante lo que está de más el apuntar que hasta el clima así ha estado de loco, y eso que no es febrero ni marzo, cuando es más cambiante, ya que según los pronósticos que hay, es un friíto que no llegó para quedarse, sino sóloes una “probadita” de lo seco y crudo que se espera, derivado de la falta de lluvias en la temporada, al adelantarse que en los próximos días volverá el calorón, de ahí que noviembre seguirá con un toque caluroso.

Y una prueba de ello es que ya el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, le advirtiera a la ciudadanía la no conveniencia de continuar encendiendo las “refrís” después de mañana sábado 31, por ser la fecha en la que termina la tarifa subsidiada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que eso provocaría el que se di$paren las facturaciones de los recibos, que por sí han estado muy altos.

