Hay riesgo de volver al rojo…Y por aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, o en este caso enfermar, pon las tuyas a remojar, es que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ya hizo un llamado a redoblar las acciones de prevención para evitar la propagación del coronavirus, al advertir que en las últimas dos semanas las muertes por ese mal han aumentado al doble, por el repunte que ha habido. ¡Zaz!

Es por eso que Claudia ya diera la voz de alerta y convocara a una reunión del Consejo General de Salud, la cual se celebrará hoy, a fin de definir estrategias para que las implementen los gobiernos municipales, y de esa forma hacerle frente a la alta incidencia de contagios que de nuevo se están presentando, porque de no hacerse lo necesario Sonora podría regresar del amarillo al rojo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

Y es que no hay que ir muy lejos, o a Europa, para caer en cuenta que la nueva ola de infectados ya es toda una realidad, y para prueba está el que nuevamente la Entidad está rodeada por Estados con un alto porcentaje de contagiados como Chihuahua, de ahí que se convirtiera en la primera región del País que volviera a la luz roja, que es el color de máximo peligro, es por eso del exhorto para reforzar los protocolos. De ese pelo.

Al quedar demostrado que ese virus está repuntando con más ganas y letalidad que en la primera ocasión, de ahí que el principal objetivo sea el de detener es tendencia al alza y no haya saturación en los hospitales, como ya casi ocurriera antes, y que es por lo cual Pavlovich está intentando prevenir antes que lamentar con ese ¡S.O.S! que está lanzando, por ya sumar más de 3 mil 100 muertes; y superar los 37 mil envirulados.

Por ser más que evidente que es una oleada que no tarda en llegar, como lo muestra el que en otras Entidades ya también aplicaron medidas extremas, como es en la chihuahuense y en Jalisco, con unos disfrazados “toques de queda”, al no permitirse la movilidad desde la tarde noche hasta otro día, como igual ya se hiciera en Nacozari de García y Fronteras, las primeras localidades sonorenses que ya se pusieran “al rojo vivo”.

Eso como parte de una serie de restricciones para promover la concientización entre la población, de que hoy más que nunca deben respetarse las disposiciones preventivas, al apuntillarse que el principal síntoma de la relajación han sido las fiestas y reuniones sociales como en bares, antros, carnes asadas y bodas, lo que ha propiciado la transmisión, motivo por el cual es que deberán retomarse las que sean meramente esenciales.

De ahí que ya estén anticipando que sólo habrá de dos sopas, ante ese desalentador diagnóstico, o de que los ciudadanos “se ponen las pilas”, o no habrá otra alternativa más que la cosa se torne roja, y no es para menos, por lo que ya está sucediendo no sólo en el mundo y México, sino aquí en los alrededores, con lo que son los vecinos, lo que habla del porque ya urge que se haga algo especial, como lo que está por anunciarse. ¡Ups!

Luego entonces ante ese infectado y complicado panorama, es que hay que ver que determina esté “juebebes” el Consejo General de Salud, entre cuyos acuerdos adelantan que podría estar el restringir la venta de “cheve” hasta las 20:00 horas -8 de la noche-, lo que de entrada deja entrever que a lo que se le bajaría es a la pachanga, en aras de afectar lo menos posible las actividades laborales y económicas. De ese tamaño.

Sigue la ejecución de policías… A los que vaya que siguen trayendo en la mira es a los policías, y para evidencia está el que ahora ejecutaran al comandante de la corporación municipal de Obregón, Andrés Alonso Moroyoqui Estrella, de 38 años de edad, quien desde hace una semana estaba a cargo de la Comisaría de Pueblo Yaqui, tras los ataques en que murieran otros dos agentes en los últimos diez días. ¡Tómala!

En lo que es un nuevo mortal atentado que tuvo lugar el pasado martes por la tarde, cuando un comando armado llegó al grado de rafaguear la delegación policial ubicada en la colonia Villa California, dejando sin vida a Moroyoqui en el exterior del edificio, cuyos sicarios luego de perpetrar el crimen se dieron a la fuga para donde siempre, es decir, para un rumbo desconocido, donde casi nunca los encuentran. De ese vuelo.

O séase que al malogrado de Andrés Alonso ni siquiera lo dejaron “calentar la silla”, después de que llegara a ese encargo por los cambios que se hicieran a raíz de las ejecuciones de las que también fueran blanco un par de sus compañeros, que tampoco vivieron para contarlo, por lo que así de grave está la inseguridad por esos lares, como lo refleja el que ya ni los gendarmes se están salvando. A ese extremo.

Y para seña está la artera forma en que acribillaran a la víctima, cuando arribaba a esa sede policial localizada en las calles Cucurpe y Quintana Roo, por sujetos a bordo de un vehículo, y aunque pretendió repeler la agresión, e ingresar al lugar para resguardarse, pero perdió la vida en las afueras, con lo que ya suman 40 ejecutados en lo que va de octubre en ese municipio desgobernado por Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

No obstante y que donde quiera se cuecen habas, con relación a ese creciente clima de violencia, como lo evidencia que ese mismo día aquí en Hermosillo un oficial policíaco resultara herido al ser arrollado y prensado por un individuo con su auto, después de una persecución que terminara en el fraccionamiento Real del Parque, por lo que al dispararle al cafre, es que posteriormente muriera en el Hospital General. ¡Pácatelas!

Hace más con menos Isssteson… Quien está claro que ha seguido haciendo más con menos, es el director general del Isssteson, José Martín Nava Velarde, y un buen síntoma de ello es la entrega que ahora hicieran de créditos para la ampliación, construcción y compra-venta de vivienda, por un monto total de casi $3.5 millones de pesos, en beneficio del personal basificado perteneciente al sindicato del Sueisssteson.

Porque ante la estrechez económica que ha “padecido” en los últimos tiempos el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), sí que Nava Velarde ha tenido que hacer “malabares” financieros para darle cumplimiento a los compromisos asumidos con la organización sindical que aglutina a los trabajadores sindicalizados, como los que tienen que ver con el Fovisssteson.

Casi por nada es que dicen que al que casi casi se le iluminara la cara, a la hora de recibir los cheques, es al dirigente del Sindicato Único de Empleados del Isssteson (Sueisssteson), Manuel Moreno Quijada, por ser un apoyo para las bases que sí que representa un verdadero esfuerzo por parte de ese Instituto, a partir del de a cómo están los tiempos de complicados, en lo relacionado con la liquidez económica. Así el dato.

Sin embargo y a pesar de los pesares, lo que es José Martín está demostrando tener palabra, por estarles haciendo realidad una de las peticiones más sentidas, por no haber nada más necesario y básico que el tener un techo digno donde vivir, con todo y que generalmente es de lo que se deja para lo último, de ahí el porque es que en esta ocasión se esté haciendo la buena diferencia, con esa positiva respuesta que les dieran. ¡Órale!

Es por lo que manejan que de lo que no podrán señalar a Nava, es de no contar con sensibilidad y formalidad para cumplir con los acuerdos pactados, y para muestra bastan esos botones representados por esas aprobaciones crediticias que formalizaran el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto, Héctor Rivera Lizárraga, y la titular del Fovisssteson, Pamela García, en el marco del respectivo acto para ese efecto.

Que no habrá más impuesto$… Con todo y que es algo que ha pasado desapercibido, pero el que es una buena noticia, es el anuncio hecho por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, de que en el presupuesto del 2021 no habrá aumento de impuestos, y que es algo de lo que hiciera del conocimiento público, mediante un video difundido en sus redes sociales, de ahí que por eso no tuviera tanto impacto. A ese punto.

Si se parte de que el que no vaya haber nuevos gravámenes municipales para el año entrante en esta Capital, viene a representar un respiro para la economía de los hermosillenses, por la manera en que ha sido mermada y afectada por la actual pandemia, si se toma en cuenta que como consecuencia de esa crisis sanitaria, y también económica, hay a quienes les bajaron el sueldo, en tanto que otros hasta perdieron el empleo.

De ahí que esa promesa adelantada por Célida Teresa fuera muy bien recibida, por estar trabajando con lupa en la revisión de la respectiva Ley de Ingresos y Egresos que regirá en los venideros doce meses, con la finalidad de crear un dictamen que será presentado ante la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento para su análisis, por lo que así está el sentido social que está exhibiendo, al “ponerse en los zapatos” de las mayorías.

Aunque para quienes le queden dudas al respecto, es que López Cárdenas ventilara en la red: “Básicamente este año no hay ningún aumento en impuestos, en derechos o en aprovechamientos, estamos prácticamente retomando la Ley de Ingresos del 2020, no estamos tampoco ajustando inflación, lo estamos haciendo para poder apoyar la economía de nuestras familias y por otro lado ajustar el presupuesto de Egresos”. ¡Qué tal!

