Que “toca fondo” ex delegado…Y al que de patético y patológico no lo bajaron, es al ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Benjamín Hurtado, luego de la rueda de prensa a la que convocara el lunes para defender lo indefendible, y dar a conocer su alterada verdad sobre el zafarrancho que escenificara el pasado viernes en el restaurante El Farallón, y que terminara con su detención. De ese pelo.

Ya que de acuerdo a la impresión que quedara, después de la alucinante narración que hiciera, del cómo es que le fuera como “en la feria” en el nuevo pleito que protagonizara, es por lo que consideran que su dé por si “quemada” y ambarina imagen terminó de tocar fondo, y todo por tomárselas “hasta el fondo”, como se evidenciara en los videos que circularan en las redes sociales, pero aun así trató de “tapar el sol con un dedo”.

De ahí por qué ya nadie le creyera, a la hora en que de nueva cuenta pretendiera hacerse la víctima, como a mediados de agosto pasado también lo hiciera, al a punto de borracho igual enfrentarse a los empleados de un bar, que por el estilo lo sacaron por escandalizar y pasarse de copas, como en esta ocasión en que aseguran que hasta le dio por acosar a una mesera, como lo señalaran los testigos. Así la pública “chamuscada”.

Razón por la cual es que a Jesús Benjamín no le resultara su teatrito, al llegar a la cita con los reporteros casi casi como El Caballo Blanco, y si bien no con el hocico sangrando, como dice la canción, pero sí exhibiendo una seria de raspones, y hasta con una mano vendada, y además con un supuesto coágulo cerebral, con lo que más bien denotó no estar en sus cabales, o muy acabalado, por lo grotesco que se le escuchara. ¡Palos!

Y es que al también agricultor todavía se le vio abotagado y balbuceante, como si hubiera seguido la parranda el fin de semana, después de que fuera recluido en la Comandancia Centro, y luego en el Hospital General, para de ahí pedir ser reubicado a un nosocomio privado, y en el que según esto había pedido permiso para acudir a la conferencia, pero que de ahí se regresaría, dizque porque su vida corría peligro. Así “el Pancho”.

Aunque por el estado que todavía presentaba, más bien parecía que la hospitalización había sido por “la crudota” que denotaba, y no precisamente moral, por esa al parecer ya haberla perdido desde hace rato, y un reflejo de eso es que se puso a repartir culpas contra todo mundo; así como amenazas de demanda, que generalmente han quedado en nada, o en puras bravuconadas, como en su primer “borrachazo”. ¡Tómala!

Con lo que Hurtado así terminó de descomponer su cuadro, al aparecerse para sostener que él había sido el golpeado, cuando las imágenes demuestran todo lo contrario, en una trifulca provocada porque observó a una jovencita que andaba mesereando, y que por a su juicio ser menor de edad, es que le solicitó su número de teléfono para denunciar el hecho, y es cuando sus compañeros se le echaron encima para agredirlo. ¡Ajá!

Sin embargo y como era de esperarse, lo que es político morenista no esperó mucho por la respuesta, luego de que por voz del Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Joaquín Rodríguez Vejar, se asentara que los policías, el Juez Calificador y Médico actuaron acorde a lo establecido en los protocolos de arresto aplicables a alguien que se pone ebrio y escandaloso, violando lo dispuesto en el Bando de Policía y Gobierno. ¡Ups!

“No $uelta prenda” alcaldesa… A quien sí que le queda aquello de que ¡la que calla otorga!, o en este caso oculta, es a la por algo tan criticada alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, por dé a cómo es que se negara a informar el cuánto recaudan en los filtros antialcohol que han implementado, supuestamente porque “no traía el dato a la mano”, pero justificando que ese informe está en la Tesorería Municipal. ¡Zaz!

Al ser una negativa con la que la tan llevada y traída de Sara nuevamente dejó mucho que desear, luego de que en la Sesión de Cabildo de ayer los regidores la volvieran a cuestionar sobre el dineral que captan por las multas que aplican en los retenes policíacos antialcoholemia que montan los fines de semana, después de que un día antes a los representantes de los medios de comunicación también “los bateara”. ¡Pácatelas!

Toda vez que a la clásica, o como se las gasta Valle Dessenes, es que con evasivas y culpando a los ediles opositores de querer tergiversar información para fomentar el desorden, es como se saliera por la tangente, al negarse rotundamente a dar a conocer las cifras de la recaudación por ese concepto de sancionar a ciudadanos con aliento alcohólico, que es por varios miles de pesos, y que generalmente no se reportan a las arcas.

Ya que lejos de transparentar esos cuantiosos ingresos como se lo echaran en cara, salió con el cuento chino, o la excusa de que aquellos que sugieren que existe corrupción con el manejo de esos fondos, presuntamente no tienen la voz completa porque no pagan sus impuestos como corresponde, cuando lo cierto es que una cosa nada tiene que ver con la otra, pero hasta de eso “echó mano” para intentar justificar su silencio. ¡Vóitelas!

Y más cuando reconociera que sí le pasan ese informe financiero, respecto al monto que les ingresa por esas minita$ de oro, que no en balde han denunciado que tienen un fin recaudatorio, porque está bien que la “Presimun” emanada de Morena esté tachada de ser muy lenta, pero no se cree que sea para tanto, o como para que cuando menos no tenga un estimado en ese sentido, de ahí que supongan que lo está ocultando.

Destaca el arrecife la “Gober”… La que acaba de ir a constatar lo que será un arrecife artificial que pondrá a San Carlos y Guaymas como un punto turístico más importante, por el atractivo extra que representará, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y el cual se hará realidad con el hundimiento del ex buque Santos de la Marina Mexicana, lo que generará una derrama económica para esa región. ¡Qué tal!

En esos términos estuvo la oficialización que hiciera Claudia, en el marco de una gira de trabajo que realizara por la localidad guaymense y Empalme, en la que también entregara becas, paquetes alimentarios y apoyos para la población, aunque la novedad a destacar es la atracción que representara el citado barco, de ahí que fuera acompañada por el comandante de la Cuarta Región Naval, José Tomás Jorge Tress Zilly. Así el dato.

Pues la mencionada embarcación que tiene una antigüedad de 80 años, y 34 de los cuales ha estado al servicio de la Marina Mexicana, misma que será hundida la primera quincena de diciembre, vendrá a ser “un gancho”, o “anzuelo” que fomentará la llegada de más turistas y visitantes, por lo que así está el acierto de la Comisión de Turismo, de la que es titular, Luis Núñez Noriega, que es la que la promoviera. De ese vuelo.

Y por si eso fuera poco lo que es Pavlovich también anunció la rehabilitación del astillero para la construcción de navíos, el que proyectan que para el año entrante ya esté en condiciones de reparar y construir barcos, lo que permitirá crear entre 400 a 600 empleos, en un periodo de 18 meses a 3 años, lo cual impactará la economía de por esos lares, por lo que así tendrán el viento a favor con esa reactivación. ¿Cómo la ven?

Más menos así estuvieron las buenas nuevas que la “Gober” les llevara a los guaymenses y empálmenses, en lo que fuera su recorrido número 429 por los municipios, como parte de su sexta vuelta por el Estado, pero resaltando el arrecife y la aludida armadora de embarcaciones, ya que serán detonantes en sus respectivos rubros, como es el del turismo y económico, por lo que así han seguido avanzando a pesar del Covid-19.

Avalan el cierre de la frontera…Ahora sí que contrario a los gritos y sombrerazos que se traen los tiangueros azuzados por su cabecilla, Luis Roberto Rodríguez Terán, pero los que han seguido “echando las campanas a vuelo”, por la forma en que se han beneficiado por el cierre de la frontera con los Estados Unidos para evitar contagios por el coronavirus, son los de la Canaco Hermosillo, presidida por Ario Bojórquez.

Eso al Bojórquez Egurrola reiterar que el bloqueo de la línea fronteriza por la vía terrestre para viajes no esenciales hasta el venidero 21 de noviembre, en gran medida ha fortalecido a la economía del comercio en general de la Entidad, porque eso ha condicionado que a las familias sonorenses no les quede “díotra”, más que el comprar los productos locales, al no tener opción de ir “de shopping” al “otro lado”, o “Gringolandia”.

Lo anterior sin dejar de reconocer que esa restricción a la par ha propiciado que los negocios de venta de ropa y accesorios estén resultando afectados, al por tierra no poder acudir a “surtirse” a las fábricas de Los Ángeles, California, pero con todo y eso prefieren que continúe esa prohibición, por ser más los que han salido favorecidos, al tener que quedarse quienes normalmente van a gastar por rumbos a Arizona. ¿Qué no?

A ese grado es que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de esta Capital dice que se ha ganado por todos lados con esa medida, por ser una estrategia del gobierno federal que también ha servido como barrera de contención de la mencionada pandemia, a raíz de que los gringos son el País más contaminado del planeta por ese letal virus que desencadena en un mal respiratorio.

