“Les llueve” a cabecillas de CTM

¡Al rojo vivo! Nacozari de García

Juntan firmas contra un Alcalde

Descubre la FAS otro “charalito”

“Les llueve” a cabecillas de CTM…Y contra el que han seguido “las directas a la cabeza”, es contra el cabecilla de la CTM estatal, Javier Villarreal, por “llevar al baile” a todo el sector empresarial, con la megahuelga que anunciara para el venidero 10 de noviembre, y para la cual ya ayer empezaran a emplazar, y es que por unos quiere hacer pagar a todos, por ese “paro loco” en solidaridad con los choferes de ruleteros.

Toda vez que lo menos que le han mandado a decir a Villarreal Gámez los representantes de la Canacintra, Coparmex, CMIC, Canacope y demás, es que nada tienen que ver en el mencionado conflicto de los camioneros de Hermosillo, el cual hiciera crisis después de que les desconocieran el último emplazamiento a huelga, de ahí que ahora anden buscando no quien se las hizo, sino quien se las pague. De ese pelo.

Casi por nada es que todos los dirigentes camarales están coincidiendo a la hora de decirle sus verdades a Javier, al apuntillar que “haciendo pagar a justos por pecadores” no es la forma de solucionar un lío sindical, ya que la problemática del transporte público debe atenderse en la mesa que le corresponde y ante las instancias correspondientes, pero no recurriendo a paralizaciones que tienen visos de chantaje y extorsión.

Por lo que así ha estado la revirada y condena para los operadores y agitadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por suponerse que no es momento para parar unas 400 empresas, a raíz de un movimiento huelguístico masivo y sin sentido que huele a un vil revanchismo, por estarse un proceso de reapertura económica tras la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia de coronavirus. Así la exhibida.

Es por eso del público llamado a tiempo que le están haciendo a Villarreal, en aras de que vuelvan a la cordura y reconsideren el arrebato en que están cayendo, a la hora de pretender parar las compañías en las que laboran alrededor de 130 mil empleados cetemistas, y todo porque no les cumplieron sus caprichos a los del Sindicato de Operadores del Transporte, que de a cómo siempre casi casi pidieron las perlas de la virgen.

Sin embargo lo que es un reflejo de que continúan amachados y sin entender razones, al estilo de Gabino Barreras, el del corrido, es que en pleno “San Lunes” ya se presentaran ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje de esta Capital y Obregón, en aras de darle forma a su amenaza, como es interponiendo las primeras emplazadas, aún a costa de pasar por alto que no hay razones de peso para ello. Ni más ni menos.

A ese extremo dicen que el de la CTM “se está yendo en el viaje”, por escuchar a un mal consejero, como aseguran que ha sido su tachado de “diablito”, o asesor de cabecera, cual ha sido el caso del tildado de belicoso de Héctor Robles Núñez, que cobra como secretario adjunto de esa organización sindical, y que es al que ubican como promotor tras bambalinas de esa política de desestabilización laboral, y lo que le sigue.

Ante lo que sacan por conclusión, que lo que es a Javier y Héctor, lo que menos los mueve es el interés de buscar mejores condiciones para sus desrepresentados, sino más bien para sus intereses personales, de ahí que los estén usando como carne de cañón, por solamente así entenderse el que estén en contra de la paz social, laboral y el desarrollo económico, si se analiza que los obreros son los que resultan más afectados. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Al rojo vivo! Nacozari de García…Vaya que la que sí que está aplicando aquello de que ¡vale más prevenir que lamentar!, o en este caso contagiar, es la alcaldesa de Nacozari de García, Juanita Romero, por ser el primer municipio sonorense en regresar al semáforo rojo para evitar la propagación del Covid-19 entre la población, aún y cuando el Estado en general estará en amarillo en las próximas dos semanas. ¡Órale!

O séase que así se está viendo de precavida Juanita, y con la sobrada razón que le dan los números, al precisar que han tenido un repunte de esa mortal enfermedad, al destacar que hace un mes y medio había 45 casos, y hasta el último reporte antes de ayer ya se habían disparado a más del doble, al contabilizarse 111; mientras que las muertes estuvieron por el estilo, ya que de 4 subieron a 8, por lo que así estuvo la dobleteada.

Es por lo que la panista de María Juana no lo pensara dos veces, para por medio del Comité Municipal de Salud promover ese retroceso en la semaforización de riesgo, por esa repuntada que están experimentando, y que si se ve de forma proporcional con su cantidad de habitantes, “pos” sí que “ya marca”, o está como para hacer cundir la alerta que se decretara, y que obliga a la ciudadanía a redoblar las medidas preventivas.

Luego entonces eso significa que en esa comunidad volverán a las mismas, o a las disposiciones restrictivas de antes, al reinstaurarse algo así como un “toque de queda”, que han denominado “Quédate en Casa”, con el que los negocios estarán cerrados de las 8:00 de la noche a las 6:00 de la mañana, cuando antes se había cambiado a las 10:00 de la “nochí”, por lo que así estarán decretando el “pa´ tras los filders”. ¡Qué tal!

Lo anterior bajo la visión de que en ese horario ya nadie debe andar en la calle, a menos que sea por una causa muy justificable, como el acudir al trabajo, una farmacia, hospital, o algo parecido, y es por lo que reforzarán los rondines de vigilancia de la Policía Municipal, para convocar a los ciudadanos a resguardarse y respetar el horario restringido de movilidad, porque el relajamiento hizo que aumentaran los contagios y decesos. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Juntan firmas contra un Alcalde…Los que está claro que ya llegaron al hartazgo, por el fiasco que consideran que ha resultado el mandato municipal del alcalde morenista de Obregón, Sergio Pablo Mariscal , son un sector de los obregonenses, y para prueba está el que ya instalaran un módulo en las afueras del Palacio Municipal de Cajeme, con la finalidad de recolectar firmas para exigir su destitución. ¡Pácatelas!

En esos términos ya está la percepción de fracaso que hay en torno a la gestión de Mariscal Alvarado, como lo ventilara la activista social y vocera de los manifestantes, Alba Luz Borbón, al señalar que el sentir general que hay, es la inconformidad por la manera en que a desgobernado a esa localidad, de ahí por qué también estén recurriendo a la moda implementado por los de Morena, como es la juntada de firmitas ciudadanas.

Lo que explica el porqué de la invitación que le están haciendo a la ciudadanía que coincida con ellos, para que se unan a esa cruzada de rechazo contra el trienio de Sergio Pablo, por catalogarse a su periodo como pura perdida de tiempo, por no vérsele nada claro, en pro del progreso de los cajemenses, razón por la cual es que ya tengan una meta definida, que es la de sumar más de 10 mil rúbricas para exhibirlo y correrlo. ¡Ñácas!

Para el caso es que Alba Luz y compañía adelantaran que no únicamente estarán apostados ante el Ayuntamiento, sino que igualmente colocarán esos puntos de recepción en lugares estratégicos de esa ciudad, pues el plan es el de que nadie se quede sin la oportunidad de externar su malestar, mediante la estampada de su “poderosa”, aún y cuando no es tan fácil, por requerirse de todo un proceso legal y de desafuero. ¡Mínimo!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que lo que es Pablo, en lugar de cumplir con su función de promover beneficios para las mayorías, han de saber que anda más preocupado porque le levanten el castigo a los directivos de los Yaquis para que permitan la entrada de aficionados al estadio, como lo exhibe el que hasta una carta ya le enviara al Órgano Intersecretarial de Salud, de ahí por qué lo están reprobando.

Pero por si eso fuera poco, también le dio por “gastar pólvora en infiernitos” para felicitar vía Twitter al nuevo líder nacional de los morenos, Mario Delgado, y es que ha trascendido que con todo y lo fracasado que ha sido, pero aún así tiene todas las negras intenciones de dejar a su señora como sucesora. Así la desfachatez.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Descubre la FAS otro “charalito”…Aún y cuando digan que es un nuevo “charalito” contra el que está vez procedió la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), cuyo fiscal es Odracir Espinoza Valdez, por no volverse a saber que hayan actuado contra algún “pez gordo”, pero el que ahora hayan sorprendido a un vividor público usando un certificado escolar falso para obtener un alza de sueldo, demuestra que de todo hay.

Eso al aflorar que así “pescaron” a un tal Jesús “N”., funcionario público de la actual administración, por presentar un documento “patito” en el de Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), como parte de un requisito para gestionar un incremento salarial en el rubro de Recategorización, en base a un convenio con el Sueistessson.

Pues la corruptela la detectaron al momento en que la certificación de estudios en cuestión, que supuestamente fuera emitida por el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), la remitieron para su verificación y análisis a la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta del propio ISEA, determinándose que era apócrifa, o más “pirata” que ni una mercancía china. Así la tran$a.

No en balde es que a Jesús ahora sí que le terminaran de decir: ¡Sí Chuy!, por no salirse con la suya, una vez que se comprobara la alevosía y ventaja con la que actuara para hacerse de un beneficio para el que no calificaba, derivado de la investigación que se hiciera, y de las pruebas aportadas por la parte denunciante, de ahí que no solamente perdiera la chamba, sino que además se le vinculara a proceso, y no es para menos.

Así que ahora tendrá que enfrentar las sanciones que corresponden por el delito de falsificación de documentos, como consecuencia de lo cual podría ser objeto de una pena de un mes a 3 años en prisión; así como de la imposición de medidas cautelares; y el otorgamiento de garantía económica, y todo por proceder de manera fraudulenta, o “hacer chapuza”, como se dice popularmente. ¿Cómo la ven?

