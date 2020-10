“Arma” ex delegado otra trifulca

“Arma” ex delegado otra trifulca…Quien se confirmó que tiene problemas con el alcohol y el manejo de su autocontrol, es el violento y prepotente ex delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Benjamín Hurtado, por el enésimo escándalo que escenificara el fin de semana, luego de que dicen que a punto borracho golpeara a meseros y clientes en el restaurante El Farallón del bulevar Morelos. ¡Zaz!

A ese grado dan cuenta que estuvo el segundo “borrachazo” protagonizado por Hurtado Aguirre, después de que en agosto de este mismo año provocara otro zafarrancho, pero sin que llegara a los golpes, como en esta ocasión, el cual esa vez le costó la chamba en la SER, cuando prácticamente tuvieron que echarlo de un bar, por “lo pesado” y pasado de copas que andaba, que es cuando hizo llamada para que no lo arrestaran.

Sin embargo lo que es ahora Jesús Benjamín, sí que le robó reflectores hasta el “pelellón” que tuvo ese mismo viernes “El Gallito” Estrada, contra “El Príncipe” Cuadras, después de que en el citado comedero se sobrepasara con una mesera, a la que ventilan que estuvo acosando, hasta que fue defendida por uno de sus compañeros, y es cuando el susodicho terminó de perder los estribos, al “írsele encima” para agredirlo.

Así que al salirle el perfil gorilesco a Hurtado, es cuando se “armó” la trifulca, ya que al empezar a repartir golpes como desquiciado, otros comensales se percataron de esa bochornosa acción, ante lo que intervinieron para sacarlo del inmueble, en lo que es un vergonzoso espectáculo que nuevamente fuera grabado y subido a las redes sociales, por lo que aunque quiera, pero ya no podrá negarlo. De ese pelo.

Y es que una vez que llegara la Policía Municipal y los agentes fueran puestos al tanto del exceso en que incurriera, por haber varias personas golpeadas, es que como todo agresor de una mujer y varios más, fuera subido a la caja de una patrulla tipo pick up, para ser trasladado a la Comandancia policíaca, donde quedó a disposición de un Juez Calificador, y no es para manos, porque de acosador y misógino no lo bajaron.

Por lo que así estuvo la pena ajena que nuevamente diera el político que se jactaba de sus influencias con los morenistas, que por lo visto no eran tales, por como lo corrieran, y cuyo denigrante hecho de nuevo estuvo solapado por otra grilla, como es la tan llevada y traía Petra Santos, quien todavía pedía que no lo filmaran, y quien curiosamente también lo acompañara en el primer sainete, de ahí que hasta pareciera ser su manager.

No en balde es que la que luego luego aclarara por su cuenta de Twitter, que en esta ciudad el trato es por igual para cualquier persona, es la alcaldesa Célida López Cárdenas,y que comola falta administrativa de un ciudadano que pone en riego el orden público sólo conlleva un arresto de 36 horas, es que resaltara la importancia de que las víctimas de la agresión interpusieran una denuncia ante el Ministerio Público.

Eso a partir de que al por algo tachado de animal de Benjamín, como se escuchara en los audios, por las palabras altisonantes que vociferara, después de sus desmanes le da por asumir el papelón de víctima, como antes lo hiciera al salir conque no andaba alcoholizado, y que sólo son “golpetellos” políticos,y de los cuales no sólo ha culpado a Célida, sino al mismo preca a gobernador de Morena, Alfonso Durazo Montaño. ¡Ups!

Aún así lo que han sido esos videoescándalossimplemente no han mentido, y de este último quien sabe como le vaya, o salga librado, tan es así que no había dicho ni media palabra. ¡Pácatelas!

“Se pasa” un diputado y choca…Y en un ni tan buen fin de imprudencias, en el que se vieron involucrados personajes públicos, el que trascendió que tampoco se quedó atrás, es el diputado del Partido del Trabajo (PT), Filemón Ortega Quintos, ya que al pasarse un semáforo en rojo causó un choque carambola con otros tres vehículos, con un saldo de dos lesionados, entre ellos un niño. De ese vuelo.

En lo que es un aparatoso encontronazo que tuviera el lugar el viernes anterior, a eso de las 11:30 horas, en el cruce del bulevar Luis Encinas y Pino Suarez, del sector Centro de esta Capital, cuando todo hace indicar que Ortega Quintos “iba en la baba”, o por demás despistado, conduciendo una pick up Ford Ranger, y no se percató de que la luz del sistema de semaforización le indicaba detenerse, porque nomás no hizo alto.

Luego entonces como consecuencia de esa colisión múltiple propiciada por el exhibido legislador petista, es que un infante de 10 años resultara mal herido, al igual que un joven de 21, al presentar golpes en diferentes partes del cuerpo, producto del impacto que comentan que estuvo como de película de acción, pero con todo y eso lo que es él salió ileso, de ahí que ahora tendrá que responder por los daños, o más bien la aseguradora.

Y tan lo que es el ahora chocón de Filemón sí que debe tener maldad, porque a pesar de la gravedad del suceso no se había pronunciado al respecto, si bien ya no para disculparse de su chocante negligencia vial, pero al menos para públicamente desearles una pronta recuperación a los que mandara al hospital, y en un descuido por tal vez haber ido hablando por teléfono celular, como acostumbran muchos. Eso especulan.

Pero cualquier que sea el caso, lo que es Ortega ahora sí que dio la nota roja, como anteriormente también lo hiciera, pero en el ámbito sanitario, por ser uno de los primeros diputados contagiados con Covid-19, en lo que resultara una ironía, por ser el que preside la Comisión de Salud del Congreso del Estado, de ahí que no descartan que haya usado sus “palancas” para gestionar una rápita atención para los heridos. ¿Será?

Registra repunte el coronavirus…Sí por la víspera se saca el día, los que ya están a la vuelta de la esquina son no los rebrotes, sino mejor dicho los repuntes de coronavirus, por aquello de que para ser un rebrote antes debieron haber casi desaparecido, lo que no ha sucedido, y para prueba está el último reporte del Semáforo Epidemiológico Nacional reportado por la Secretaría de Salud federal, el cual marca un aumento.

Ya que entre los cambios que presenta esa coloración epidémica, estáque Chihuahua regresó al rojo, que es el de máxima alerta contra esa enfermedad; en tanto que Coahuila, Durango y Nuevo León también están en riesgo de volver a ese color, de ahí que los chihuahuense ya implementaran un “toque de queda”, de 10 de la noche, a 6 de la mañana; además de arrestar a los que hacen fiestas; y multar a quienes no usan cubrebocas.

Casi por nada es que así está el ¡S.O.S! que lanzara el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, por cómo quedara esa semaforizada para la próxima quincena, en las que estarán en naranja Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México y las dos Bajas. ¡Tómala!

Mientras que en amarillo continuarán Chiapas, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Sonora, con todo y el mal síntoma que ya presenta la región sonorense, al ya haber regresado a los más de 200 contagiosdiarios, algo que no sucedía en las recientes semanas. ¡Glúp!

Es por eso del reiterado llamado que hace el secretario de Salud estatal, Enrique Clausen Iberri, para extremar las medidas de precaución contra ese mal, por esa repuntada ya ser una realidad no únicamente en México, sino también en Europa y el mundo en general, y para evidencia está que aquí ya están por rebasarse los 37 mil infectados; y más de 3 mil 100 muertos; y en México casi el millón, y los 100 mil, respectivamente.

Siguen las sentencias históricas…En lo que vaya que aplica la popular expresión del ¡una tras otra!, es en las sentencias históricas y ejemplares que han seguido dictado los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Francisco Gutiérrez Rodríguez, y para prueba está el que ahora sentenciaran a un sujeto a 73 años de prisión por violación, abusos deshonestos y corrupción de menores.

Si se toma en cuenta que es un fallo judicial con el que condenaran a pasar toda una vida en la cárcel a José Alfredo “N.”, de 48 años de edad, por esos delitos cometidos entre noviembre del 2011,y marzo del 2016 en Hermosillo,contra un niño que en ese lapso contaba con 5 y 10 años de edad, y del que se aprovechara por tener la confianza de la familia y del infante, de ahí por qué lo juzgaran con todo el rigor de la Ley.

O séase que así está la coordinación justiciera que han seguido teniendo los del Supremo Tribunal y la Fiscalía General de Justicia del Estado, como lo refleja esa sentencia histórica dictada elpasado jueves 22 de octubre, basada en las contundentes pruebas aportadas, y es que además al imputado se le negó todo beneficio de libertad; sumado a que se le impuso una multa de $140 mil pesos para reparación de daños. ¡Vóitelas!

Y es que derivado de las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, una vez interpuesta la denuncia por los padres del pequeño, se estableció que el violador lo forzaba para abusar de él, además de someterlo psicológicamente, al enviarle mensajes eróticos y de contenido pornográfico, lo cual quedó documentado, por lo que se procedió a solicitar la respectiva orden de aprehensión queejecutaran. ¡Qué tal!

De tal manera que fuera el 8 de enero del 2019, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con Base Ciudad Obregón, finalmente ubicaron y aprehendieron a José Alfredo en el ejido Marte R. Gómez, conocido como Tobarito, donde se escondía, para proceder a iniciar el proceso que terminara con su condenamiento, que sí que debe de ser un escarmiento para los violadores en potencia.

